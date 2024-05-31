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不要受騙！南市府：並無南山殯葬園區BOT投資開發計畫

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
南市府民政局提醒未辦理公開徵求南山殯葬園區BOT投資開發計畫，請投資人小心。圖／民政局提供
南市府民政局提醒未辦理公開徵求南山殯葬園區BOT投資開發計畫，請投資人小心。圖／民政局提供

投資人請小心！台南市政府民政局近日接獲民眾反應不肖人士假借取得「南山殯葬園區BOT投資開發計畫」，邀集民間投資，並向民政局查證。民政局表示，目前南山公墓尚在文資審查階段，並無全面開發計畫，更無殯葬園區以BOT方式委外經營等相關規劃，市府特此澄清，並籲請投資人提高警覺，以免上當受騙。

民政局長姜淋煌指出，台南市政府並未公開徵求南山殯葬園區BOT投資開發計畫案，且未受理相關計畫申請，有關南山公墓專案倍受市民朋友關心、矚目，目前尚在文化資產調查作業中，俟文資審查結果再行下一階段評估，於文資審查程序完成前並不會進行南山公墓代起掘及整地等遷葬作業。

若民眾對相關投資開發案有疑慮時，可透過正規管道向台南市政府民政局或臺南市殯葬管理所查證，或撥打「反詐騙諮詢專線165」電話；若有遭詐騙情事，請前往警局報案並採取法律途徑處理，以保護自身權益。

南市府民政局提醒未辦理公開徵求南山殯葬園區BOT投資開發計畫，請投資人小心。圖／民政局提供
南市府民政局提醒未辦理公開徵求南山殯葬園區BOT投資開發計畫，請投資人小心。圖／民政局提供

BOT 公墓 台南

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