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台南青山漁港護岸損壞 市府：已規劃修復

中央社／ 台南31日電

台南市青山漁港西南航道護岸出現約20公尺長毀損，民眾擔心危及護岸旁道路，影響漁民及前往附近青鯤鯓扇形鹽田遊客安全，台南市政府指出，已規劃修復，同時監控護岸穩定。

南縣區漁會總幹事陳崇德告訴中央社記者，損壞的護岸位於青山港漁船航道旁，護岸另一側道路通往鎮海將軍廟、漁港出口安檢所等地，平時也有不少釣客進出，現在雖無立即危險，但萬一碰上颱風或暴潮，難保不會造成災情。

他說，先前曾有民代邀集市府農業局、水利局等相關單位會勘，但至今尚未修復，希望可以趕快改善。

有附近居民表示，市府推動青鯤鯓扇形鹽田成為觀光景點，吸引不少遊客，而護岸損壞處與扇形鹽田距離不遠，若不處理可能影響整個景點給遊客印象，甚至造成安全顧慮。

台南市政府水利局指出，目前評估損壞處現況未造成防汛缺口，規劃進行護岸復建，待設計完成後編列經費辦理，並將持續監控護岸穩定度。

台南 觀光景點 護岸

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