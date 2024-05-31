快訊

蘋果iPhone 16電池照曝光大躍進！手機保護殼、實機洩「鏡頭更巨大」

台積電、大型Outlet進駐 翁章梁：嘉縣將破繭而出

中央社／ 嘉義縣31日電
嘉義縣長翁章梁。聯合報系記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁。聯合報系記者黃于凡／攝影

嘉義縣長翁章梁今天在縣議會定期會施政報告指出，從今年起在台積電、大型Outlet進駐帶動下，填補以往在高科技、大型商業活動的產業缺口，嘉義縣邁向「農工科技大縣」將破繭而出。

翁章梁報告時強調，台積電先進封裝廠（CoWoS）進駐嘉義科學園區，目前已在動工，行政院也支持在馬稠後產業園區建構半導體產業園中園。另外，台灣晶圓先進製程擁有高達80%市占率的崇越石英馬稠後新廠亦於4月啟用，讓嘉義縣在「南部高科技S廊帶」扮演重要角色。

此外，無人機是縣府近年重點投入的國家核心戰略產業，亞洲無人機AI創新應用研發中心（亞創中心）目前已有46家產、學、研單位及經濟部專案辦公室進駐，超過17個國家參訪交流。

民雄航太產業園區由國家中山科學研究院開發做為新創量產基地，東側園區現已動土，西側園區也預計由行政院編列預算推動。

翁章梁說，嘉義縣以往是農業生產基地，缺乏大型商業活動場域，華泰名品城今年4月宣布將於高鐵特區投資48.3億元設立大型Outlet，全案共分三期開發，第一期預計民國117年營運，第二期119年營運，第三期121年完成，未來將逐步成為全國民眾的消費基地。

翁章梁表示，今年起嘉義縣將在台積電先進封裝廠、華泰名品城Outlet進駐的雙引擎帶動之下，填補以往在高科技、大型商業活動的產業缺口，正邁向「農工科技大縣」。

翁章梁說，因應工商科技業帶來的公共建設需求，包含移居人口所需的各項生活設施，目前正在強化各鄉鎮市生活圈基礎，透過盤點、規劃確立方向，後續編列預算加以落實。

台積電 嘉義 翁章梁

延伸閱讀

嘉科台積電封裝廠動工 議員批未帶動所得、先帶動房價

嘉縣加強消防救災 義竹消防新廳舍動土

嘉縣新行天一號橋通車 促進豐山地區觀光

影／嘉縣大潭岳湖輕艇訓練基地 將再增艇庫、擴大浮動碼頭

相關新聞

台積電、大型Outlet進駐 翁章梁：嘉縣將破繭而出

嘉義縣長翁章梁今天在縣議會定期會施政報告指出，從今年起在台積電、大型Outlet進駐帶動下，填補以往在高科技、大型商業活...

「台南蚵」品質認證 今年卻有80萬台斤滯銷漁民叫苦

台南市沿海養殖蚵品質有認證，今年卻受到國外進口、天然環境影響及疾病危害，導致大量死亡爆殼，蚵民損失超過4億元，卻無法獲得...

嘉義市首屆二通圈生活節端午連假登場 黃敏惠邀民眾體驗「打開二通」

嘉義市中正路是老嘉義人口中的「二通」，有在地人生活軌跡與產業世代更迭故事。市長黃敏惠上午在二通宣布，與島內散步攜手，串聯...

「AI神農」助攻收成增3成 福興宮神農大帝祝壽共謝神恩

主掌農事耕作的神農大帝也升級！國內稻米、蔬菜生產重鎮的西螺鎮福興宮，和生產智慧農業資材的「天氣探長」機械公司合作，引進「...

嘉義布袋正義國小廢校華麗轉身 獲全球卓越建設獎肯定

隨著人口外移、少子化影響，許多偏鄉小校逐漸關門，嘉義縣布袋鎮正義國小廢校多年，雜草叢生成治安隱憂，近年在社區成員共同努力...

強震重創東部觀光 雲林、苗栗送暖補助縣民赴花蓮旅遊

4月接連地震重創花蓮旅遊業，中央振興補助方案即將上路，但6月甚至到暑假住房率仍不高。各縣市政府接連送暖，台中媒合團隊到花...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。