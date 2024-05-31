台積電、大型Outlet進駐 翁章梁：嘉縣將破繭而出

嘉義縣長翁章梁今天在縣議會定期會施政報告指出，從今年起在台積電、大型Outlet進駐帶動下，填補以往在高科技、大型商業活動的產業缺口，嘉義縣邁向「農工科技大縣」將破繭而出。

翁章梁報告時強調，台積電先進封裝廠（CoWoS）進駐嘉義科學園區，目前已在動工，行政院也支持在馬稠後產業園區建構半導體產業園中園。另外，台灣晶圓先進製程擁有高達80%市占率的崇越石英馬稠後新廠亦於4月啟用，讓嘉義縣在「南部高科技S廊帶」扮演重要角色。

此外，無人機是縣府近年重點投入的國家核心戰略產業，亞洲無人機AI創新應用研發中心（亞創中心）目前已有46家產、學、研單位及經濟部專案辦公室進駐，超過17個國家參訪交流。

民雄航太產業園區由國家中山科學研究院開發做為新創量產基地，東側園區現已動土，西側園區也預計由行政院編列預算推動。

翁章梁說，嘉義縣以往是農業生產基地，缺乏大型商業活動場域，華泰名品城今年4月宣布將於高鐵特區投資48.3億元設立大型Outlet，全案共分三期開發，第一期預計民國117年營運，第二期119年營運，第三期121年完成，未來將逐步成為全國民眾的消費基地。

翁章梁表示，今年起嘉義縣將在台積電先進封裝廠、華泰名品城Outlet進駐的雙引擎帶動之下，填補以往在高科技、大型商業活動的產業缺口，正邁向「農工科技大縣」。

翁章梁說，因應工商科技業帶來的公共建設需求，包含移居人口所需的各項生活設施，目前正在強化各鄉鎮市生活圈基礎，透過盤點、規劃確立方向，後續編列預算加以落實。