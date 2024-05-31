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「台南蚵」品質認證 今年卻有80萬台斤滯銷漁民叫苦

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南蚵是由台南市政府主動認證，今年也將努力行銷。圖／農業局提供
台南蚵是由台南市政府主動認證，今年也將努力行銷。圖／農業局提供

台南市沿海養殖蚵品質有認證，今年卻受到國外進口、天然環境影響及疾病危害，導致大量死亡爆殼，蚵民損失超過4億元，卻無法獲得中央補助，讓蚵民叫苦連天。由於目前離蚵產期結束尚有一個月，卻仍有80萬台斤滯銷，市議員黃麗招不滿中央對農、漁民遇到天然災害時的補助不同調，要求市府能積極協助促銷，協助蚵民解決困境。市長黃偉哲應允會加強促銷，農業局長李建裕也說市府已有編列促銷蚵的經費。

黃麗招表示，台南市沿海養殖的蚵肥美，頗受市場歡迎，也獲得「台南蚵」品牌認證，今年因受到進口蚵等因素衝擊導致滯銷，還有過半數4千棚的蚵約80萬台斤還未收成，農民損失慘重。她強調，這是台南蚵的浩劫，並指出，中央對蜜蜂採不到蜜，還修改天然災害補助辦法貼補蜂農，卻對台南市的蚵爆殼以不符天然災害原則不予補助，同樣受氣候變遷影響，補助卻不同調，讓蚵民無法接受。

黃麗招也對漁業權尚未核定，但台江國家公園卻指台南蚵的養殖有汙染感到氣憤，她直指台江國家公園是「乞丐趕廟公」，若再刁難，她將率蚵民抗議；農業局長李建裕也認同她的說詞，強調蚵民的先祖在台南沿海養殖蚵已有數代，台江國家公園是近年來才劃定，而安平商港的蚵養殖，商港主動劃出95公頃的蚵養殖區給市府管理，二者相較差異頗大。

對於議員關心推動台南蚵的品牌行銷，以及今年台南蚵的促銷；市長黃偉哲表示，台南蚵品質優良，產地品牌也是在他任內主動發行推廣，他會持續推廣台南蚵的名聲，讓消費者能認識、認同台南蚵的品牌與品質。

農業局說，台南蚵品牌標章是以搭配產銷履歷標章或溯源水產品QR Code等認證，張貼於牡蠣商品外包裝，讓消費者易於辨識產地，增加品牌認同。目前台南蚵標章委由漁會發放，南縣區漁會轄內已發出5620張；南市區漁會則使用約1500張。

為提升台南蚵的品牌行銷，市長已協助撥補今年度的行銷經費，同時農業局也已向中央爭取行銷經費，並獲漁業署同意補助南市區漁會140萬元、南縣區漁會60萬元，將辦理7次通路展售、2場次台南蚵產業文化及食魚教育、1場次台南蚵產地品牌宣傳行銷記者會等活動。

農業局於4月24日辦理「台南蚵產業轉型 蘆竹溝風華再現」記者會，藉由北門潟湖的產地故事，期望讓台南蚵的品牌更深刻的與消費者產生連結；另南市區漁會亦已於5月4日及5月24日在台北希望廣場及板橋農會舉辦行銷推廣，後續將持續辦理相關活動。

台南 台江 品牌

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