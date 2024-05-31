嘉科台積電封裝廠動工 議員批未帶動所得、先帶動房價

台積電先進封測廠進駐嘉科園區，5月低調動土開工，嘉義縣長翁章梁今在議會口頭施政報告，提出產業發展成績，有議員質疑，嘉義縣勞保投保人口數沒增加，家戶所得也是全台倒數，只有房屋買賣數急速增加，房價也翻倍上漲；翁章梁表示，正努力推動嘉義產業轉型，他不是「魔術師」，沒辦法一個晚上就改變。

議員何子凡說，嘉義縣平均家戶所得居於全台末段班，2022年是89萬1498元，金額相較上年度減少2萬5133元，在20個縣市中排名第20名，首次淪為全台最窮的縣市，家戶消費支出較上年度減少4.65%，且勞保投保人數近年維持約11萬人，並無顯著增加。

何子凡也說，內政部資料顯示嘉義縣近4年買賣轉移房屋數量明顯增加，從330棟增加至1324棟，且每坪均價2021年11.7萬元，2023年24.9萬元，4年間漲幅高達113.16%，今年實價登錄更創下每坪32萬元新高價，所得及就業人口尚未增加，房價就先上漲1至2倍。

翁章梁說，嘉義縣先天條件適合農耕，長期發展農業需要產業轉型，原先高齡化應要流失更多勞動人口，但經長期布局轉型農工大縣，加上有全球經濟情勢、中美貿易談判衝突等因素，正在逐步建設嘉義科學園區，他不是魔術師，改變不可能一朝一夕就完成。

翁章梁也說，台積電今年4月宣布CoWoS先進封裝廠進駐嘉科園區，行政院也支持馬稠後產業園區建構半導體產業園中園，未來嘉義縣在「南部高科技S廊帶」將扮演重要角色，另華泰名品城也插旗高鐵特區，投資48.3億元設立大型Outlet，未來定能帶動更多就業機會。