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首屆二通圈生活節端午連假登場 黃敏惠邀民眾體驗「打開二通」

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市首屆「二通圈生活節」端節連假登場！市長黃敏惠邀民眾走讀、手作、觀賞劇場「打開二通」。圖／嘉市府提供
嘉義市首屆「二通圈生活節」端節連假登場！市長黃敏惠邀民眾走讀、手作、觀賞劇場「打開二通」。圖／嘉市府提供

嘉義市中正路是老嘉義人口中的「二通」，有在地人生活軌跡與產業世代更迭故事。市長黃敏惠上午在二通宣布，與島內散步攜手，串聯二通店家端節連假6月8日至10日，舉辦首屆「二通圈生活節」，邀請大家透過走讀、導覽及體驗活動，一起成為「二通圈」一份子，共同「打開二通」。

嘉市舊城區自古與鄰近城市往來貿易頻繁熱絡，二通如同露天百貨公司，成為南來北往物產集散地。市府從二通出發累積3年青年創業與2年店家改造「微都更」能量，端節連假透過二通圈生活節，以2條導覽路線、3場劇場演出、6種手作體驗、9個空間開箱及超過30家店家響應優惠，將二通商圈開發為「新體驗場域」。

黃敏惠說，二通圈生活節以「美學、永續、傳承」三大精神為主軸，將新美學、體驗方式傳承舊城深厚底蘊，讓故事流傳，透過手作、戲劇、街區導覽等「新型態體驗」，將原街區歷史及文化重新包裝，讓民眾輕鬆愉快深入二通生活、看見店家故事、生活態度，感受在地美學與永續精神。

建設處長田長沛表示，影視主題「車頂上的玄天上帝」、「華麗計程車」聯名旅遊路線熱銷，「二通圈生活節」是3年「舊城創新生」計畫成果展現。參與活動將有機會獲得傳承三代老店林聰明沙鍋魚頭快速通關，花最少時間享用登上Netflix《世界小吃》亞洲篇的沙鍋魚頭。

「二通圈」諸多品牌老店及老產業傳承轉型，面對經濟發展考量，也透過店家串聯形成聚落生態系支持系統，推動接棒人才培養、建立品牌社會責任、市場和產品創新、設計導入和科技應用。二通圈生活節活動詳情請上網站https://bit.ly/3Jq6UKY

嘉義市首屆「二通圈生活節」端節連假登場！市長黃敏惠邀民眾走讀、手作、觀賞劇場「打開二通」。圖／嘉市府提供
嘉義市首屆「二通圈生活節」端節連假登場！市長黃敏惠邀民眾走讀、手作、觀賞劇場「打開二通」。圖／嘉市府提供
嘉義市首屆「二通圈生活節」端節連假登場！市長黃敏惠邀民眾走讀、手作、觀賞劇場「打開二通」。圖／嘉市府提供
嘉義市首屆「二通圈生活節」端節連假登場！市長黃敏惠邀民眾走讀、手作、觀賞劇場「打開二通」。圖／嘉市府提供
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嘉義市首屆「二通圈生活節」端節連假登場！市長黃敏惠邀民眾走讀、手作、觀賞劇場「打開二通」。圖／嘉市府提供
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嘉義市首屆「二通圈生活節」端節連假登場！市長黃敏惠邀民眾走讀、手作、觀賞劇場「打開二通」。圖／嘉市府提供
嘉義市首屆「二通圈生活節」端節連假登場！市長黃敏惠邀民眾走讀、手作、觀賞劇場「打開二通」。圖／嘉市府提供

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