「AI神農」助攻收成增3成 福興宮神農大帝祝壽共謝神恩

主掌農事耕作的神農大帝也升級！國內稻米、蔬菜生產重鎮的西螺鎮福興宮，和生產智慧農業資材的「天氣探長」機械公司合作，引進「AI神農」結合科技農業，去年首辦神農大帝過爐祝壽大典，在「AI神農」助攻下，收成增加3成，今天神農大帝聖誕，西螺鎮長廖秋萍率員祝壽感謝神恩。

農曆4月26日為神農大帝聖誕，西螺福興宮今天和曾獲農業部菁創獎的天氣探長農業機械公司合辦祝壽大典，供奉青農新產的優質瓜果、稻作、花卉等農產，並由西螺鎮長廖秋萍帶領循古禮進行團拜，感謝神農大帝及「AI神農」的加持，使今年各項農作大豐收。

「要神也要人！」福興宮董事長楊文鐘指出，農民耕作靠天吃飯，相當辛苦，為提升農作，除祈求神農大帝庇佑風調雨順，也結合科技農業，引進最新研發用來監測疑候土壤的「農園天眼站」，協助農民監控農區，今天過爐「AI神農」也供上神桌，讓祭典亦古亦今，有傳統也有科學，別具意義。

天氣探長經理蔡東佑指出，神農大帝是開創農業的先祖，這套新研發的科技儀器可幫助農民監測天候和土壤水份、肥料，並可預測環境與氣象狀態，精確掌握田間資訊，在極端氣候中降低災害，宛如「AI神農」，讓農民可在家管理農場，不少農民反映今年收成增加3成以上，所以特奉上更多鮮果來敬神謝恩。