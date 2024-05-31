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「AI神農」助攻收成增3成 福興宮神農大帝祝壽共謝神恩

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
適逢神農大帝聖誕，雲林農產重鎮的西螺福興宮與「天氣探長」農機公司一起為最新研發用來監測氣候土壤的儀器過爐，並為神農大帝祝壽，祈佑風調雨順、五穀豐登。記者蔡維斌／攝影
適逢神農大帝聖誕，雲林農產重鎮的西螺福興宮與「天氣探長」農機公司一起為最新研發用來監測氣候土壤的儀器過爐，並為神農大帝祝壽，祈佑風調雨順、五穀豐登。記者蔡維斌／攝影

主掌農事耕作的神農大帝也升級！國內稻米、蔬菜生產重鎮的西螺鎮福興宮，和生產智慧農業資材的「天氣探長」機械公司合作，引進「AI神農」結合科技農業，去年首辦神農大帝過爐祝壽大典，在「AI神農」助攻下，收成增加3成，今天神農大帝聖誕，西螺鎮長廖秋萍率員祝壽感謝神恩。

農曆4月26日為神農大帝聖誕，西螺福興宮今天和曾獲農業部菁創獎的天氣探長農業機械公司合辦祝壽大典，供奉青農新產的優質瓜果、稻作、花卉等農產，並由西螺鎮長廖秋萍帶領循古禮進行團拜，感謝神農大帝及「AI神農」的加持，使今年各項農作大豐收。

「要神也要人！」福興宮董事長楊文鐘指出，農民耕作靠天吃飯，相當辛苦，為提升農作，除祈求神農大帝庇佑風調雨順，也結合科技農業，引進最新研發用來監測疑候土壤的「農園天眼站」，協助農民監控農區，今天過爐「AI神農」也供上神桌，讓祭典亦古亦今，有傳統也有科學，別具意義。

天氣探長經理蔡東佑指出，神農大帝是開創農業的先祖，這套新研發的科技儀器可幫助農民監測天候和土壤水份、肥料，並可預測環境與氣象狀態，精確掌握田間資訊，在極端氣候中降低災害，宛如「AI神農」，讓農民可在家管理農場，不少農民反映今年收成增加3成以上，所以特奉上更多鮮果來敬神謝恩。

鎮長廖秋萍說，西螺是蔬果重鎮，農民除需仰賴神明保佑，也應與時俱進吸取農業新知，科技儀器就如神農大帝派駐田間的「守護神」，協助農民智慧化管理，讓「看天吃飯」轉為「順天而行」的助力，農業更精進，加上神農大帝的保佑，達到真正風調雨順、五穀豐收。

適逢神農大帝聖誕，雲林農產重鎮的西螺福興宮與「天氣探長」農機公司一起舉行祝壽大典，感謝神農大帝庇舍，讓今年農作豐收增加3成。記者蔡維斌／攝影
適逢神農大帝聖誕，雲林農產重鎮的西螺福興宮與「天氣探長」農機公司一起舉行祝壽大典，感謝神農大帝庇舍，讓今年農作豐收增加3成。記者蔡維斌／攝影
在神農大帝保佑及科技農業加持下，今年農作豐收，農民準備更豐盛的蔬果敬謝神恩。記者蔡維斌／攝影
在神農大帝保佑及科技農業加持下，今年農作豐收，農民準備更豐盛的蔬果敬謝神恩。記者蔡維斌／攝影

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