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嘉義布袋正義國小廢校華麗轉身 獲全球卓越建設獎肯定

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣布袋正義國小華麗轉身，廢校轉型為老人食堂、青農基地及食農教育的多功能場域。圖／農村水保署南投分署提供
嘉義縣布袋正義國小華麗轉身，廢校轉型為老人食堂、青農基地及食農教育的多功能場域。圖／農村水保署南投分署提供

隨著人口外移、少子化影響，許多偏鄉小校逐漸關門，嘉義縣布袋鎮正義國小廢校多年，雜草叢生成治安隱憂，近年在社區成員共同努力下，廢棄校園搖身一變成為食農教育新場域，打造老人食堂、成立青農基地，還能帶領學生學習食農教育，今年榮獲全球卓越建設獎最佳環境文化類銀獎殊榮。

正義國小建校逾60多年，廢校後荒煙漫草，曾有宵小盜賣鋁窗、電線，還有人疑似躲在空屋內吸毒，成為社會治安死角，也傳聞鬧鬼，成為綜藝節目及網路直播的探險場地，最慘時完全沒人敢靠近，村民不捨童年回憶被不當管理校舍抹去，自告奮勇將廢校收回社區管理。

菜舖社區發展協會理事長蔡吉隆說，起初向教育處申請將廢校收回社區經營，卻因憂心後續無人管理被駁回，後來向水保局爭取農村再生輔導計畫，表明活化廢校是村民共同願景，大家一起管理經營，現在成功轉型為老人食堂、青農基地、食農教育的多功能場域。

農村水保署南投分署表示，正義國小改善工程兼顧友善環境生態與景觀綠化，步道設計特別重視透水、止滑與平整性，也增設昆蟲屋、攀藤架與根系觀察箱，並打造友善耕作園區，栽植綠豆、葱、韮菜、金針花、萵苣、玉米、白花菜、九層塔、楊桃豆及百香果等多種無毒蔬果，成為親子與學童食農教育體驗基地。

農村水保署南投分署長傅桂霖說，農村再生輔導在地19名青農創立「菜舖好農」品牌，以正義國小為基地發展，推出採集蔬果、曬越瓜脯、手作桑葚蜜餞等11種食農教育體驗，可在農園體驗採果樂，再到正義國小享用當季食材風味餐，感受滿滿農村風情。

嘉義縣布袋正義國小華麗轉身，今年獲全球卓越建設獎最佳環境文化類銀獎肯定。圖／農村水保署南投分署提供
嘉義縣布袋正義國小華麗轉身，今年獲全球卓越建設獎最佳環境文化類銀獎肯定。圖／農村水保署南投分署提供
嘉義縣布袋正義國小華麗轉身，廢校轉型為老人食堂、青農基地及食農教育的多功能場域。圖／農村水保署南投分署提供
嘉義縣布袋正義國小華麗轉身，廢校轉型為老人食堂、青農基地及食農教育的多功能場域。圖／農村水保署南投分署提供
嘉義縣布袋正義國小華麗轉身，今年獲全球卓越建設獎最佳環境文化類銀獎肯定。圖／農村水保署南投分署提供
嘉義縣布袋正義國小華麗轉身，今年獲全球卓越建設獎最佳環境文化類銀獎肯定。圖／農村水保署南投分署提供

廢校 青農 食農教育

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