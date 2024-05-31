強震重創東部觀光 雲林、苗栗送暖補助縣民赴花蓮旅遊

4月接連地震重創花蓮旅遊業，中央振興補助方案即將上路，但6月甚至到暑假住房率仍不高。各縣市政府接連送暖，台中媒合團隊到花蓮旅遊，雲林及苗栗也推出縣民遊花蓮補助方案，力助花蓮復甦。

觀光署振興花蓮震後獎勵旅遊將於6月1日起上路，但旅宿業反映，即使住宿最高補助千元，但6月平均住房率仍不到1成，「有詢問度，訂房沒跟進」。

為協助花蓮搶救觀光，雲林、苗栗也自辦振興的國旅方案。花蓮縣府今天表示，「雲林縣心蓮心振興國旅獎助方案」6月1日開始，身分證字號為P開頭者或戶籍設於雲林縣的民眾，在花蓮旅遊住宿合法旅宿，到「雲林縣政府雲端聯合服務中心-雲林縣心蓮心振興國旅獎助方案」登錄資料，上傳住宿發票或收據，可向雲林縣府申請一人300元補助，共1萬個名額，方案持續到年底。

苗栗縣政府也正研擬「獎勵苗栗縣民遊花蓮補助可行方案」，規畫每人每晚補助500元，上限2晚共1000元，總經費500萬，預計7月1日起實施，鼓勵苗栗縣民到花蓮旅遊消費。

花蓮縣府觀光處表示，感謝中央和各縣市政府協助花蓮振興觀光，縣府5月10日起推出「2024永續遊花蓮—四大旅遊市場獎勵方案」，國內外自由行及旅行社都有獎勵，11月30日截止。國內自由行旅客入住花蓮合法旅宿業住宿，並前往三項指定永續旅遊項目，有機會抽中特斯拉、國內機票等大獎，可上「永續遊花蓮獎勵方案」活動網站(https://hltrip.tw/agency)查詢。

觀光處提醒，有意申請中央振方案的民眾，即日起可上「交通部觀光署振興花蓮震後獎勵旅遊個別旅客住宿優惠活動」網站（https://gostayeast.tad.gov.tw）登錄，也可先上傳身分證或健保卡正面圖檔，方便在入住時查詢使用規定。