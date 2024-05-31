台南青山漁港航道護岸塌半年 旁邊是觀光景點扇形鹽田
台南市政府推廣沿海觀光，投入逾8000萬元在將軍區青鯤鯓扇形鹽田的活化計畫，打造「生命之樹」裝置、扇鹽地景園區等，吸引遊客前來，但近期有民眾發現，與扇形鹽田僅有一路之隔的青山漁港護岸發生坍塌情形，但卻不見修復動作，雨季、颱風季到來恐致災，不解相關單位為何遲未有動作，質疑是否要等發生事情才處理。
這處崩塌的護岸位於青山漁港西南航道上，從漁港的漁船停泊處就能看到，目視損壞範圍約20公尺左右，在地周姓民眾表示，印象中數個月前就發現，當時感覺沒那麼明顯，可能是流水沖刷才越來越大，周姓民眾說，護岸另一邊就是扇形鹽田，鹽田區大搞觀光，護岸損壞卻沒見任何單位出面處理。
南縣區漁會總幹事陳崇德表示，由於護岸兩側分別是道路及漁船航道，年初時曾有民代邀集農業局、水利局等相關單位會勘，釐清責任歸屬與後續處置，但到現在仍未有下文，陳崇德說，護岸旁道路通往鎮海將軍廟、漁港出口安檢所等地，也是不少釣客必經之路，現在或許無立即危險，但接下來就是颱風季，若有雨勢、暴潮沖刷，難保不會有災情發生。
台南市漁港與近海管理所表示，該護岸屬水利局管轄，水利局指出，目前已錄案設計中，預計復建護岸長度約50公尺，評估採拋塊石工法防止浪潮拍打侵蝕背填土掏空，而現況目前背填土高度及厚度未造成防汛缺口，水利局將密切注意整體護岸穩定，待完成設計後，將編列所需經費辦理修復。
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