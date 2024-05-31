「全島第一摩登車站」鐵路高架化施工 發現古蹟轉車台恐影響工期

嘉市鐵路高架化工程預訂2025年底完工，去年嘉義車站施工開挖地下室，在北側發現距今116年的日治時期第一代轉車台，文資審議委員會議決指定古蹟，車站設計被迫調整，影響完工期程待估算。有議員指轉車台混凝土構造，主張移置避免影響完工期程；文化局說，文資審議委員採合議制，移置將造成轉車台碎裂。

嘉市鐵路高架化工程（含嘉義站等3座車站）進度逾一半，文化局說，日治時期轉車台遺構，是縱貫線鐵路日治明治41年（西元1908年）通車時期興建，至今116年，是目前台灣現存最早的第一代轉車台遺構。比2020年台南出土的第一代轉車台（僅餘原貌的3分之1)完整度更佳，文資審議委員表決8票同意現地保留，2票支持移地保留，決議現地保留，連同驛事務室、車掌詰所，納入嘉義車站古蹟公告範圍，讓民眾一窺嘉義鐵道發展黃金歲月。

議員孫貫志說，轉車台只是混凝土構造，文資委員表決是否具名？保留影響鐵路高架完工期程，對嘉市經濟發展衝擊很大；文化局長盧怡君表示，文資審議委員合議制，審議過程全程直播，轉車站指定古蹟是多數委員同意，移置會造成轉車台碎裂。

鐵道局中部工程分局說，嘉義車站地下室南側連續壁完成9成以上，北側因開挖碰上古蹟轉車台原地保留，正與工程顧問公司及建築師討論，如何因應調整規畫設計，評估對施工進度將造成影響，影響程度還待估算，要與市府等相關單位協調後確定。