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木製蜂箱價高！台南養蜂人改裝「賣場整理箱」成本低引熱議

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
養蜂木箱每個要價1500元以上，台南養蜂人徐福昌改裝賣場膠箱、一個不到200元。記者周宗禎／攝影
養蜂木箱每個要價1500元以上，台南養蜂人徐福昌改裝賣場膠箱、一個不到200元。記者周宗禎／攝影

台灣養蜂傳統用木製蜂箱、一般全新單層的一個要價1500元以上，最近台南歸仁養蜂人徐福昌為降低成本，用一般賣場買的樹膠整理箱，簡易改裝成可放9框蜂巢的蜂箱，他說，「整體花費不超過200元」，DIY圖文訊息昨上傳養蜂社團引發熱議。

有人支持這種改裝蜂箱，因為「便宜又好用、感覺還不錯」；但有養蜂人質疑「這種整理箱不耐紫外線」、保護力不夠，死蜂一堵在門口就全掛了」。也有人建議外部要上一層瀝青，想法意見五花八門。

多次贏得蜂蜜評鑑第一的資深蜂農田偉志指出，養蜂業歷史悠久，蜂箱材質、大小其實沒有好壞標準可言，只要覺得順手、方便操作，就像種火龍果，很多人以為只能高架，其實沒有一定規則，蜜蜂喜歡、冬暖夏涼、產蜜量高就好。自製蜂箱經驗豐富網友也認為「什麼方式都可以，自己試過才知道利弊」。

徐福昌說，一般市售木蜂箱可放約10框蜂巢，「我用最省錢的方式來改裝」。用整理箱改裝成蜂箱可放約9框蜂巢，價格只有約8分之1且改裝簡單、省錢、方便。正觀察是否適合繁殖。

養蜂社團因這款DIY蜂箱引發熱議，有養蜂人認為這種整理箱「不耐紫外線」，一段時間後容易脆化、「太薄了，裡面外面溫度沒差多少、很難越冬」；但也有養蜂人堅信「只要蜂量旺、不缺糧，在台灣蜜蜂凍不死 」。

也有人主張這種輕薄的箱子臨時用可以，如果要長期使用，「買個一般中古箱都強10倍」。尤其木箱比較環保，可以自然分解。

徐福昌說，改裝箱夏天上蓋會放隔熱板、冬天也會保暖，「我認爲我可以使用3年以上，當然要看如何保護箱子」。自己是從門外漢開始，相信細心觀察蜜蜂習性、養蜂不是困難的事。

他說，3年前還會怕蜂，連查蜂都不敢，只有8箱，用自然農法養，現已80幾箱，蜂蜜原本自己家人喝，今年因收比較多，也賣給親朋好友，因不想再增加蜂箱費用，才試驗整理箱養蜂，目前在試驗階段但狀況理想，蜂出入、幼蟲繁殖也正常。

養蜂木箱每個要價1500元以上，台南養蜂人徐福昌改裝賣場膠箱、一個不到200元。記者周宗禎／攝影
養蜂木箱每個要價1500元以上，台南養蜂人徐福昌改裝賣場膠箱、一個不到200元。記者周宗禎／攝影
養蜂木箱每個要價1500元以上，台南養蜂人徐福昌改裝賣場膠箱、一個不到200元。記者周宗禎／攝影
養蜂木箱每個要價1500元以上，台南養蜂人徐福昌改裝賣場膠箱、一個不到200元。記者周宗禎／攝影
養蜂木箱每個要價1500元以上，台南養蜂人徐福昌改裝賣場膠箱、一個不到200元。記者周宗禎／攝影
養蜂木箱每個要價1500元以上，台南養蜂人徐福昌改裝賣場膠箱、一個不到200元。記者周宗禎／攝影
養蜂木箱每個要價1500元以上，台南養蜂人徐福昌改裝賣場膠箱、一個不到200元。記者周宗禎／攝影
養蜂木箱每個要價1500元以上，台南養蜂人徐福昌改裝賣場膠箱、一個不到200元。記者周宗禎／攝影
養蜂木箱（左）每個要價1500元以上，台南養蜂人徐福昌改裝賣場膠箱（右）、一個不到200元。記者周宗禎／攝影
養蜂木箱（左）每個要價1500元以上，台南養蜂人徐福昌改裝賣場膠箱（右）、一個不到200元。記者周宗禎／攝影

紫外線 蜂蜜 蜜蜂

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