南市單向2車道 機車左轉將解禁

台南市推動兩線道不強制兩段式左轉及圓環開放機車直行，議員肯定解決最困難的交通沉痾，建議全面取消單向兩車道禁行機車與強制兩段式左轉，市長黃偉哲表示，將視執行成效及民眾反映情況，以今年底前全面開放為目標。

市議員朱正軒昨天在議會總質詢時表示，台南試辦機車不強制兩段式左轉，期間機車涉入事故無明顯增加，但要求交通局、警察局及等仍要加強宣導提前變換車道、嚴禁鬼切等正確用路習慣；另圓環雖開放機車直行，但左轉仍需停3次紅燈，要求早日開放機車從圓環內左轉。

交通局表示，自2023年10月28日起已開放16條路段，跨越原6區、永康區、仁德區、歸仁區與關廟區等10行政區執行。預計於今年下半年針對原府城6區、永康區、仁德區及歸仁區等尚待開放的36條路段採一次性全面開放；開放前路段上如有路面更新工程，既有「禁行機慢車」標字即不再繪設，相關標線、標誌調整以今年底全數完成為目標，至於其他行政區及公路局權管的省道路段，也將逐步展開盤點工作。

至於圓環內機車左轉，交通局表示，目前因道路空間不足問題尚無法畫設待轉區，後續俟執行路平工程時調整分隔島後將畫設待轉區進行改善。

朱正軒也指出，市府交通局現有工程能量不足，號誌及標線調整快則要等3個月，更出現等待1年仍未處理的情況，建議交通局成立工程大隊，並成立跨局處專案辦公室列管執行進度。

黃偉哲承諾，市府面臨人事員額控管等問題，後續將研議機關預算統合規畫。

交通局長王銘德也承諾，持續推動人本交通，並向人事單位溝通爭取成立專責單位。