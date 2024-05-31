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雲林玉米勘災 青農控番茄救助不公

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
有農民（右）怒控救災補助不公，農糧署和縣府人員都出面說明澄清，強調不會因種植數量少就不補助，而是要看災損有無達到標準。記者蔡維斌／攝影
有農民（右）怒控救災補助不公，農糧署和縣府人員都出面說明澄清，強調不會因種植數量少就不補助，而是要看災損有無達到標準。記者蔡維斌／攝影

528暴雨造成雲林縣玉米倒伏兩百多公頃，達受災面積25%，縣府啟動速報機制，立委丁學忠昨天會同縣府及農糧署現勘，有青農當面怒控災害補助不公，少數作物被排除在外，損失求助無門，救災不該大小眼，分署長姚士源強調災害補助已很放寬，只要達到受損補助標準，即便只有單一作物也可補助，絕無大小或種類之分。

本月28日雲林出現強降雨，瞬間雨量達5、60毫米，導致玉米、水稻、硬質玉米等作物傳出倒伏災情。雲林縣府農業處統計，截至昨天的受災速報，以食用玉米最嚴重，受害面積約228公頃，損害程度達25%，災損逾800萬元，以土庫鎮最嚴重。

丁學忠要求農業部盡速啟動天然災害救助；土庫鎮長陳特凱也說，土庫食用玉米500多公頃，受損已逾25%，期能從優、從寬、從速認定，協助早日復耕。

林姓青農陳情表示，產銷班種了40公頃番茄，上次暴風雨受災，設施苗栽全泡湯，他依公所指示把損害照片上傳APP，最後得到答案是種植量太少不予補助，政府鼓勵轉種高經濟作物，救災補助卻被排除在外，太沒道理。

姚士源澄清絕無此事，他強調，災損救助已大幅放寬，不論面積大小，只要總受災面積20%啟動「四方會勘」符合標準即可獲補助，即便500公頃以下小面積，單一作物只要損失5%也可救助，不會因種植數量多或少而有差別待遇。

農業處副處長蔡耿宇也說，農民若有受損，請盡速通報公所或可利用APP將受災現場照片上傳系統存證以作為認定依據，以利後續災損程序進行。

丁學忠 災損 雲林

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