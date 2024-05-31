原嘉義城隍廟戲台華亮轉型 明年1月化身藝文活動場域

國定古蹟嘉義城隍廟的歷史建築「原城隍廟戲台」，日治時期商賈林寬敏捐資酬神謝戲興建，兒子林文章買回重建，孫子林良甲提報登錄歷史建築，林家3代家族凝聚力，是文化資產保存維護典範，文化局編預算進行景觀等工程，預計明年1月完工，將以嶄新藝文活動場域華麗轉身重現，讓民眾透過百年戲台一探城市歷史變遷。

位於台斗街的歷史建築「原城隍廟戲台（林宅）」，繼2021年建築本體修復工程竣工後，文化局編預算974萬元，進行景觀、彩繪修護及主題策展等工程。

國定古蹟城隍廟建築距今300年，據史料記載，廟埕在日治大正11年（1922年）至昭和15年（1940年）建戲台（接近現牌樓處）。

戲台由商賈林寬敏捐資興建，供酬神謝戲，成立宣講堂，進行社會教化，後廟方為運用廟前廣場擬拆除戲台，林寬敏長子林文章感念父親善行，買下遺存構材，移至台斗街現址，重新規畫調整格局，增加房間數、廚房及衛浴等，作為住家使用。2008年林寬敏孫子林良甲提報文化資產審議，2009年登錄歷史建築。

文化局表示，調查研究，正廳保留日治大正與昭和時期彩繪，單彩部分保留大正、昭和與民國51年3個時期，歷史建築重建在動盪時代，戲台是漳州建築形式，重建融合日式建築形式，是建築特色。戲台梁柱栩栩如生的鰲魚雕刻，與太師屏上色彩鮮豔彩繪藝術精采，具戲台歷史價值，見證林家對嘉市城市發展貢獻。