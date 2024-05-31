台南推跨溪3橋 經費估需153億

台南市發展受到鹽水溪和曾文溪阻隔，因應南科帶動發展快速，民代爭取新設跨越鹽水溪1座、跨曾文溪2座橋梁，議員昨天在議會要求市長黃偉哲簽署承諾書加速橋梁建設，黃偉哲表示，3座橋梁對於都市發展相當重要，目前都在規畫中，市府工務局評估3座橋梁總經費高達153億元，規畫完成後將向中央爭取經費闢建。

永康區和安南區為台南市人口最多的兩大行政區，市議員朱正軒昨天總質詢，爭取新建永康區與安南區之間的第3座跨鹽水溪大橋，在永安橋和溪頂寮大橋中間，從永康正南三街越過台1線，再跨越鹽水溪連接安南區怡安路，將可大大紓解及縫合永康區與安南區的交通環境。

黃偉哲說，永康區和安南區是台南市的蛋黃區，他允諾將加速完成可行性研究及基設等規畫，並向內政部國土署爭取預算支持，全力新建第3座跨鹽水溪大橋。

工務局長陳世仁表示，新建跨鹽水溪大橋正進行定線及查估，預計2024年底規畫完成，所需經費約40億，其中土地徵收費用約12億，工程經費約28億，因經費龐大，若無中央支持，地方無力負擔，將向中央爭取生活道路經費來闢建。

另南科快速發展外溢到溪北的西港和麻豆區，造成西港大橋和麻善大橋每到上下班尖峰時間嚴重塞車，計畫在西港大橋與台17線國姓橋之間，新增2座跨曾文溪橋梁，其中開闢南41線跨曾文溪橋一案，經費約要63億元，目前辦理期中修正報告書複審，預計年底前規畫完成。

另南科烏橋中路跨曾文溪接道173線暨南40線延伸至官田區西庄規畫案，目前辦理期末修正報告書審查，建設經費概估50億元，預計6月底前提送內政部國土署爭取經費補助辦理。

黃偉哲表示，跨鹽水溪和曾文溪3座橋梁對於都市發展相當重要，後者可將南科成果得以擴散外溢，加速溪北區域發展，責成市府團隊不遺餘力加速期程。