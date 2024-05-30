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炎夏中藥防蚊最環保 古坑無礙協會傳授無毒防蚊包秘方

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
古坑竍區發展協會和無礙協會傳授用中藥材製作無毒防蚊包，散發香氣，既防蚊醒腦又環保，深受婆婆媽媽喜愛。記者蔡維斌／翻攝
古坑竍區發展協會和無礙協會傳授用中藥材製作無毒防蚊包，散發香氣，既防蚊醒腦又環保，深受婆婆媽媽喜愛。記者蔡維斌／翻攝

炎夏登革熱讓人聞蚊色變，平日家中或郊遊，蚊子叮了滿身包，更令人討厭，電蚊拍、蚊香、捕蚊機甚或噴藥除蟲，耗電又不環保，雲林縣古坑鄉去年曾是登革熱重災區，古坑社區發展協會、無礙協會、養泉公益基金會今天開辦一場綠色地球隊講座，傳授以中藥材製作無毒防蚊包的秘方，深受婆婆媽媽喜愛，隨身一包不怕蚊蟲叮。

講座由愛無礙協會創會長陳明瑟帶領不老無礙樂團熱身演唱，炒熱氣氛，養泉公益基金會執行長吳秀卿及秘書長邱仲呈則介紹「綠色地球隊」的組成與推廣，除傳遞健康知識，也教大家認識中藥材，重頭戲則教大家製作無毒防蚊包。

古坑社區發展協會理事長吳淑慧等人指出，夏季最讓人頭痛的是防蚊，去年古坑鄉曾一度成為登革熱重災區，每天看確診案例飆升，人人自危，幸經大家齊心抗疫，登革熱才獲平息，大家生活恢復正常，如何環保防蚊也成為生活重要議題。

愛無礙協會理事長楊光遠表示，打造安全健康的無毒環境是大家共同心願，光就防蚊而言，噴藥除蟲快速便利，電蚊拍或捕蚊器都不是環保的好方法，以多種中藥材製成的防蚊包，隨身一包蚊蟲不敢來，實用又環保。

基金會指出，由艾草、薄荷、紫蘇、佩蘭、蒮香、香茅、白芷、石菖蒲等中藥草製成的防蚊包，佩掛腰間，如同隨身攜帶香囊，除可防蚊驅蟲，更可淨化空氣、提神專注，讓人神清氣爽。

今天由主辦單位提供藥材並教大家如何混搭各種藥材，為自己打造一只環保防蚊包，古坑鄉長林慧如也加入研習行列，和大家學做環保防蚊包，現場瀰漫藥草香，芳香醒腦，多位阿嬤都說「實在真實用！」。

古坑社區發展協會推動「綠色地球隊」，打造無毒友善環境。記者蔡維斌／翻攝
古坑社區發展協會推動「綠色地球隊」，打造無毒友善環境。記者蔡維斌／翻攝
養泉基金會教大家認識中藥材，學習用天然藥材打造友善居家環境。記者蔡維斌／翻攝
養泉基金會教大家認識中藥材，學習用天然藥材打造友善居家環境。記者蔡維斌／翻攝
無礙協會以歌唱帶動氣氛。記者蔡維斌／翻攝
無礙協會以歌唱帶動氣氛。記者蔡維斌／翻攝
以八種中藥材製成的防蚊包，防蚊又環保。記者蔡維斌／翻攝
以八種中藥材製成的防蚊包，防蚊又環保。記者蔡維斌／翻攝

中藥 古坑 登革熱 防蚊 電蚊拍

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