炎夏中藥防蚊最環保 古坑無礙協會傳授無毒防蚊包秘方

炎夏登革熱讓人聞蚊色變，平日家中或郊遊，蚊子叮了滿身包，更令人討厭，電蚊拍、蚊香、捕蚊機甚或噴藥除蟲，耗電又不環保，雲林縣古坑鄉去年曾是登革熱重災區，古坑社區發展協會、無礙協會、養泉公益基金會今天開辦一場綠色地球隊講座，傳授以中藥材製作無毒防蚊包的秘方，深受婆婆媽媽喜愛，隨身一包不怕蚊蟲叮。

講座由愛無礙協會創會長陳明瑟帶領不老無礙樂團熱身演唱，炒熱氣氛，養泉公益基金會執行長吳秀卿及秘書長邱仲呈則介紹「綠色地球隊」的組成與推廣，除傳遞健康知識，也教大家認識中藥材，重頭戲則教大家製作無毒防蚊包。

古坑社區發展協會理事長吳淑慧等人指出，夏季最讓人頭痛的是防蚊，去年古坑鄉曾一度成為登革熱重災區，每天看確診案例飆升，人人自危，幸經大家齊心抗疫，登革熱才獲平息，大家生活恢復正常，如何環保防蚊也成為生活重要議題。

愛無礙協會理事長楊光遠表示，打造安全健康的無毒環境是大家共同心願，光就防蚊而言，噴藥除蟲快速便利，電蚊拍或捕蚊器都不是環保的好方法，以多種中藥材製成的防蚊包，隨身一包蚊蟲不敢來，實用又環保。

基金會指出，由艾草、薄荷、紫蘇、佩蘭、蒮香、香茅、白芷、石菖蒲等中藥草製成的防蚊包，佩掛腰間，如同隨身攜帶香囊，除可防蚊驅蟲，更可淨化空氣、提神專注，讓人神清氣爽。