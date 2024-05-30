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阿嬤級清潔好物成國宴伴手禮 古寶無患子麻豆蓋新廠

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
古寶無患子在麻豆工業區的綠能智慧廠房占地1800坪，今天舉行動土儀式，一期工程預計1年半後完工。記者莊曜聰／攝影
古寶無患子在麻豆工業區的綠能智慧廠房占地1800坪，今天舉行動土儀式，一期工程預計1年半後完工。記者莊曜聰／攝影

台南在地企業古寶無患子生技公司以清潔用品起家，又跨足美妝、保健產品，也在美日等外銷市場打出知名度，這次也入選賴清德總統就職國宴伴手禮，董事長王高榮繼續投資台南，斥資10億元、分二期在麻豆工業區興建綠能智慧廠房30日上午舉行動土典禮，市長黃偉哲等人到場參與，他大讚古寶把阿嬤的無患子發揚光大，可說是另類「台灣之光」。

從最早的安定區無患子產銷班，一直到現在的生技公司企業經營，迄今已經有21年時間，董事長王高榮曾獲全國10大神農獎、台灣設計大賞金獎、科技農企業青創獎等，他成立研發團隊，開發各類周邊產品，目前品項超過300種，從安定、西港一廠、二廠到麻豆綠能智慧廠房，逐步擴張。

王高榮指出，麻豆的綠能智慧廠房占地1800坪，總投資額10億元共分二期打造，第一期預計1年6個月完工，為綠能自動倉儲，包括智慧型理貨中心與3800個棧板，第二期則有包裝、實驗室等，將帶動在地經濟發展，另外20年總減碳量估計約2000噸，相當於7000棵樹木的減碳量。

未來西港一廠、二廠以生產為主，麻豆綠能智慧廠房則是倉儲功能，出貨國內及國外市場，也是麻豆工業區市地重劃完成後首個大型投資，動土儀式上包括台南市場黃偉哲、農業局長李建裕、民政局長姜淋煌、經發局長林榮川、南市議會副議長林志展等人都出席參與。

古寶無患子的綠能智慧廠房今天動土，是麻豆工業區市地重劃後的首個重大投資案。記者莊曜聰／攝影
古寶無患子的綠能智慧廠房今天動土，是麻豆工業區市地重劃後的首個重大投資案。記者莊曜聰／攝影
古寶無患子綠能智慧廠房動土，市長黃偉哲等人到場參與。記者莊曜聰／攝影
古寶無患子綠能智慧廠房動土，市長黃偉哲等人到場參與。記者莊曜聰／攝影

台南 生技 黃偉哲

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