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阿里山林鐵7月全線通車 嘉義藝術節火車快飛系列活動打頭陣

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
2024嘉義藝術節6月22日起連續2個週末假期，圍繞阿里山林鐵周邊展演，文化局上午舉行宣傳。圖／嘉市府提供
2024嘉義藝術節6月22日起連續2個週末假期，圍繞阿里山林鐵周邊展演，文化局上午舉行宣傳。圖／嘉市府提供

慶祝嘉義市升格42年及阿里山林鐵7月1日全線通車，2024嘉義藝術節6月22日起連續2個周末假期，圍繞阿里山林鐵周邊展演，文化局上午舉行宣傳，崇文國小舞蹈班與首次在嘉市演出的「天馬戲創作劇團」，帶來藝術節節目為活動暖身，市長黃敏惠邀請大家來嘉，感受嘉「藝」之都魅力！

嘉市是阿里山林鐵起點，林鐵串起嘉義人文歷史，配合阿里山林鐵7月全線通車，藝術節主題訂為「火車快飛讓夢想起飛」，6月22日至30日4連續2個週末，圍繞「文化局廣場園區」、「嘉義製材所」、「阿里山林鐵車庫園區」、「博物館前Ｔ字路口」舉行。

黃敏惠歡迎大家拋開3C、感受藝術帶來的喜悅，來嘉欣賞17組優秀演出團隊，42場節目，50攤市集及8場工作坊所構成，帶給大家觸覺、視覺、聽覺及味覺等多感官的藝術饗宴。

藝術節有許多首次來嘉表演，不僅有冒險逗趣雜耍特技，更融入環保與教育意涵。第一周由「天馬戲創作劇團」帶來《蟲蟲探險家》率先登場，將環保議題置入劇情；還有台灣唯一以阿卡貝拉（無伴奏人聲）來演戲的「Ａ劇團」，推出原創中文「阿卡的兒歌大冒險～環島篇」音樂劇首演。

第二周「阿甯咕劇團」，阿甯咕是台灣原創IP(智慧財產權)，從動畫、繪本、舞台劇、音樂劇衍生出的親子互動跳跳操，讓大小朋友感受阿甯咕魅力；還有「米特動物樂園」《薩克歷險記》首次來嘉演出，由4種動物結合薩克斯風演奏生動逗趣互動式劇場演出。

阿里山林鐵暨文化資產管理處長黃妙修出席宣傳表示，7月1、2日將在文化局前廳展出由日本NHK拍攝的8K林鐵紀錄影片。文化局說，提升市民閱讀風氣，公共圖書館首度推出圖書館閱讀種子行動車，配合6月29、30日阿里山林鐵車庫園區2日快閃活動，嘉義藝術節內容詳情請參閱：嘉義+1 We Chiayi粉絲團https://www.facebook.com/WECHIAYI

「閱讀浪行動書車」7月起在嘉市各場域提供服務，活動請參閱嘉市圖書館Facebook粉絲專頁https://www.facebook.com/chiayilibrary/?locale=zh_TW

2024嘉義藝術節6月22日起連續2個週末假期，圍繞阿里山林鐵周邊展演，文化局上午舉行宣傳。圖／嘉市府提供
2024嘉義藝術節6月22日起連續2個週末假期，圍繞阿里山林鐵周邊展演，文化局上午舉行宣傳。圖／嘉市府提供
2024嘉義藝術節6月22日起連續2個週末假期，圍繞阿里山林鐵周邊展演，文化局上午舉行宣傳。圖／嘉市府提供
2024嘉義藝術節6月22日起連續2個週末假期，圍繞阿里山林鐵周邊展演，文化局上午舉行宣傳。圖／嘉市府提供
2024嘉義藝術節6月22日起連續2個週末假期，圍繞阿里山林鐵周邊展演，文化局上午舉行宣傳。圖／嘉市府提供
2024嘉義藝術節6月22日起連續2個週末假期，圍繞阿里山林鐵周邊展演，文化局上午舉行宣傳。圖／嘉市府提供
2024嘉義藝術節6月22日起連續2個週末假期，圍繞阿里山林鐵周邊展演，文化局上午舉行宣傳。圖／嘉市府提供
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2024嘉義藝術節6月22日起連續2個週末假期，圍繞阿里山林鐵周邊展演，文化局上午舉行宣傳。圖／嘉市府提供
2024嘉義藝術節6月22日起連續2個週末假期，圍繞阿里山林鐵周邊展演，文化局上午舉行宣傳。圖／嘉市府提供

嘉義 藝術節 阿里山

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