圓形綠燈能不能左轉？民眾誤解號誌引回堵

台南市議員朱正軒在議會總質詢指出，許多用路人誤以為有左轉專用道的路口，即使設有圓形綠燈號誌仍不能左轉，一定要等左轉號誌燈亮才能左轉，民眾對當前的交通規則仍有許多誤解，造成回堵原因，警察局廖宗山局長表示，只要路口號誌是圓形綠燈，若對向無來車即可機會左轉。

朱正軒以市區前鋒路及東豐路口為例，後方平交道前後的左轉車，急得像熱鍋上的螞蟻，請市府和警察局要加強宣導，提醒市民鄉親，圓形綠燈可以機會左轉。但他也提醒，機會左轉，左轉車要讓直行車，沒有直行車就能通過。

朱正軒說，由於誤解交通規則可能導致後方車輛回堵等交通壅塞問題，朱要求交通局及市警局列出十大易肇事及十大易誤解交通規則，設計一份交通規則問卷，並參考台南購物節經驗，祭出電動機車甚至電動車等吸睛大獎吸引民眾填答，將交通宣導變成全民運動，確保能夠普及正確交通知識及用路習慣，進而改善交通環境並提升市民交通滿意度。

市長黃偉哲及交通局長王銘德均承諾推出問卷並附上大獎，加強宣導正確的交通觀念。警察局長廖宗山承諾，將與交通局合作，列出「十大被檢舉違規行為」及「十大易誤解號誌及標線」加強宣導。

朱正軒指出，比較2022及2023年公共運輸運量及虧損補貼，發現運量增加13.6%，虧損補貼下降4.9%，市府應推出優惠措施鼓勵市民搭乘公共運輸增加運量，藉此減少虧損補貼；同時積極推廣市民卡鼓勵市民申辦，透過市民卡平日搭乘公車半價、假日免費的優惠，提升大眾運輸搭乘率，對改善台南交通及減少空汙有助益，並請民政局加速發行數位市民卡，實現智慧城市願景。