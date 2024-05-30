台南加速推動跨鹽水溪、曾文溪3橋梁 估經費153億

台南市永康區和安南區為台南市人口最多的兩大行政區，市議員朱正軒今天總質詢，爭取新建永康區與安南區之間的第3座跨鹽水溪大橋，以紓解交通，市長黃偉哲簽署「新建跨鹽水溪大橋」承諾書允諾加速推動；另地方關切西港與麻豆間要新增2座跨越曾文溪橋梁進度，均進行規畫中，市府估算3座橋梁總經費約153億元，將向中央爭取生活圈道路經費辦理。

朱正軒表示，連接永康和安南區的溪頂寮大橋與永安橋目前的交通負載過大，加以都會北外環道陸續從兩處交通隘口設置匝道，皆增加交通壓力，以致無法滿足永康區與安南區之間日益增加的通行需求，他要求加速推動新建第3座跨鹽水溪大橋，從永康正南三街越過台1線，再跨越鹽水溪連接安南區怡安路，將可大大紓解及縫合永康區與安南區的交通環境。

黃偉哲說，永康區和安南區是台南市的蛋黃區，目前人口數居全市1、2名，他允諾將加速完成可行性研究及基設等規畫，並向內政部國土署爭取預算支持，全力新建永康區與安南區之間的第3座跨鹽水溪大橋。

工務局長陳世仁表示，新建跨鹽水溪大橋正進行定線及查估，預計2024年底規畫完成，估計所需經費約40億，其中土地徵收費用約12億，工程經費約28億，因經費龐大，若無中央支持，地方無力負擔，將向中央爭取生活道路經費來闢建。

工務局表示，開闢南41線跨曾文溪橋一案，經費約要63億元，目前因安南區路段涉及農業區阻隔，前經市都委會討論，委員認為確有經費及推動計畫時再提出都市計畫變更，配合申請生活圈計畫要求，案件須先有初步完整規畫；2023年底核定規畫期初報告，目前辦理期中修正報告書複審，預計年底前規畫完成。

另跨曾文溪路廊-善化烏橋中路至市道173線一案，工務局說，「曾文溪北麻豆、佳里地區進入南科園區聯外道路」的可行性評估核定版報告，已於2022年召開地方說明會，後續將視中央有相關補助計畫研議爭取；南科烏橋中路跨曾文溪接道173線暨南40線延伸至官田區西庄規劃案，目前辦理期末修正報告書審查，建設經費概估50億元，預計6月底前提送內政部國土署爭取經費補助辦理。

黃偉哲表示，跨鹽水溪和曾文溪3座橋梁對於都市發展相當重要，後者可將南科成果得以擴散外溢，加速溪北區域發展，責成市府團隊不遺餘力加速期程。