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犯罪防治專家學者齊聚中正大學 為毒品處遇與犯罪再防獻策

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
中正大學犯罪研究中心、犯罪防治學系邀集學者專家於教育學院舉辦「毒品處遇制度與再犯預防研討會」研討會。記者李宗祐／攝影
中正大學犯罪研究中心、犯罪防治學系邀集學者專家於教育學院舉辦「毒品處遇制度與再犯預防研討會」研討會。記者李宗祐／攝影

探討國內毒品處遇制度及犯罪再防，中正大學犯罪研究中心、犯罪防治學系邀集學者專家於教育學院舉辦研討會，中正大學犯罪研究中心主任楊士隆教授表示，借由研討會讓大家瞭解政府反毒的規劃方向與重點，提出有效的防治對策，為減少毒害奉獻心力。

楊士隆表示，「毒品處遇制度與再犯預防研討會」將探討國內毒品處遇制度包括緩起訴附命戒癮制度、毒品犯社會復歸議題與多元化處遇之實施、科學實證毒品處遇之實施現況、效能與精進及毒品處遇需求之性別差異研究等，以精進當前毒品犯處遇措施。

研討會於教育學院倬章國際會議廳舉行從今天上午10點起至下午5點，前法務部長蔡清祥、中華民國犯罪矯正協會理事長曾國展、中華民國觀護協會理事長黃武田、九華山地藏庵董事長黃俊森、嘉義地檢署檢察長陳松吉、嘉義縣衛生局副局長林裕珍、教育學院院長鄭瑞隆等人與各領域專家學者與會。

蔡清祥表示，長期重視青少年犯罪，雖然一時犯錯要及時拉他們一把，否則將成為社會大問題，少年糾正學校裡最多的是詐騙犯、其次毒品犯，要給予青少年犯特別的處遇帶領避免將來變成年犯成了社會問題。

黃俊森表示，預防重於治療，經由研討會，專家學者研究出來的報告，可以作更及時、踏實、有效率的防治。

鄭瑞隆表示，很多人吃藥是要治病，但很多年青人吃藥是要得病的，了解他們的身心狀況一齊努力來幫助他們做好防治。

研討會中有多場專題報告，包括高檢署檢察官林俊傑「我國緩起訴處分附命戒癮治療執行現況、挑戰與策進作為」、法務部保護司科長彭洪麗「我國毒品犯社會復歸之現況、挑戰與精進對策」、司法官學院犯罪防治研究中心研究人員謝沛怡「毒品施用多元處遇最佳實踐標準與一致性評估」、法務部矯正署科長江旭麗「我國科學實證毒品犯處遇之實施現況、成效與精進作為」、楊士隆與教授曾淑萍「毒品處遇需求之性別差異訪談研究」以及日本學者「嶋根卓也」專題報告，由犯罪防治系教授戴伸峰協助翻譯等，並與來自各縣市毒防中心、地檢署、矯正機關戒癮第一線同仁分享藥物濫用輔導經驗與最新做法。

研討會最後由犯罪防治系主任馬躍中，也是台灣藥物濫用防治學會理事長主持綜合座談，邀請各領域專家學者進行腦力激盪並提供建言以完善現有因應作為。

前法務部長蔡清祥受邀參加「毒品處遇制度與再犯預防研討會」研討會。記者李宗祐／攝影
前法務部長蔡清祥受邀參加「毒品處遇制度與再犯預防研討會」研討會。記者李宗祐／攝影
中正大學犯罪研究中心、犯罪防治學系邀集學者專家於教育學院舉辦「毒品處遇制度與再犯預防研討會」研討會。記者李宗祐／攝影
中正大學犯罪研究中心、犯罪防治學系邀集學者專家於教育學院舉辦「毒品處遇制度與再犯預防研討會」研討會。記者李宗祐／攝影
中正大學犯罪研究中心、犯罪防治學系邀集學者專家於教育學院舉辦「毒品處遇制度與再犯預防研討會」。記者李宗祐／攝影
中正大學犯罪研究中心、犯罪防治學系邀集學者專家於教育學院舉辦「毒品處遇制度與再犯預防研討會」。記者李宗祐／攝影
中正大學犯罪研究中心主任楊士隆教授（中）表示，借由研討會提出有效的防治對策，為減少毒害奉獻心力。記者李宗祐／攝影
中正大學犯罪研究中心主任楊士隆教授（中）表示，借由研討會提出有效的防治對策，為減少毒害奉獻心力。記者李宗祐／攝影

毒品 法務部

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