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嘉縣國小傳「暗槓」營養午餐食材 教育處督導學校改善

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣鹿草鄉後塘國小傳出營養午餐食材疑似未全部下鍋，還留有部分食材放在冰箱。圖／讀者提供
嘉義縣鹿草鄉後塘國小傳出營養午餐食材疑似未全部下鍋，還留有部分食材放在冰箱。圖／讀者提供

嘉義縣鹿草鄉後塘國小傳營養午餐食材未全下鍋，前午餐執秘向教育處投訴，黃姓廚工涉違反午餐手冊規定，未將所有食材下鍋烹煮，還留有食材在冰箱。教育處表示，接獲通報後請學校出具檢討報告，事後再派員到校調查，後續無存放過量食材及積存食材等問題。

前午餐執秘蔡美瑩說，去年2至7月擔任英文老師兼午餐執秘時，發現黃姓廚工違反午餐手冊規範，未將學生營養午餐食材全部下鍋烹煮，且校內冰箱中存在未使用的食材，相關驗菜人員和監廚未能依相關規範辦理此事，攸關學生營養攝取，盼落實午餐食材烹調程序。

縣府教育處表示，接獲通報立即到校查察，校方說明每周安排人員輪流驗菜及監廚，無存放過量食材及積存食材，冰箱暫存食材是幼兒園點心，另，食材未明確標示時間及日期，已要求學校依食品良好衛生規範準則及學校餐廳廚房員生消費合作社衛生管理辦法辦理。

教育處長李美華說，雖然接獲通報檢附多張照片，但因照片拍攝至今時隔將近1年，到校查察並未發現相關食材；另，也針對相關事證請學校出具檢討報告，並提出學校食材管理需改進之處，請學校限期改善，再次到校查察未發現違規，後續將再加強督導。

嘉義縣鹿草鄉後塘國小傳出營養午餐食材疑似未全部下鍋，還留有部分食材放在冰箱。圖／讀者提供
嘉義縣鹿草鄉後塘國小傳出營養午餐食材疑似未全部下鍋，還留有部分食材放在冰箱。圖／讀者提供

營養午餐 食材

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