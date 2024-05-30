雲林暴雨農損補助大小眼？農糧署澄清無此事

雲林縣5月28日一場暴雨造成玉米倒伏兩百多公頃，達受災面積25%，縣府啟動速報機制，立委丁學忠今天會同縣府及農糧署現勘，有青農當面怒控災害補助不公，少數作物被排除在外，損失求助無門，救災不該大小眼，分署長姚士源當面澄清，強調災害補助已很放寬，只要達到受損補助標準，即便只有單一作物也可補助，絕無大小或種類之分。

本月28日雲林出現強降雨，瞬間雨量達5、60毫米，造成褒忠、土庫、虎尾、東勢、土庫、莿桐、西螺、口湖等鄉鎮淹水一度達1級警戒，導致玉米、水稻、硬質玉米等作物傳出倒伏災情。雲林縣府農業處統計，截至昨天的受災速報，以食用玉米最嚴重，受害面積約228公頃，損害程度達25%，災損金額逾800萬元，其中以土庫鎮最嚴重。

立委丁學忠、張嘉郡接獲陳情，今天會同雲林副縣長謝淑亞、農糧署分署長士源前往現勘，丁學忠說，528暴雨又急又大，玉米損失慘重，他要求農業部盡速啟動天然災害救助。土庫鎮長陳特凱說，土庫食用玉米500多公頃，受損已逾25%，期能從優、從寬、從速認定，協助早日復耕。

林姓青農當面陳情指並怒指災害補助不公，他說，他們產銷班種了40公頃蕃茄，上次暴風雨受災，設施苗栽全泡湯損失不貲，他依公所指示把損害照片上傳APP，最後得到答案是種植量太少不予補助，他質問這是什麼政府，鼓勵大家轉種高經濟作物，救災補助卻被排除在外，太沒道理了，難道種蕃茄是二等農民。

姚士源馬上出面澄清絕無此事，他強調，災損救助已大幅放寬，不論面積大小，只要總受災面積20%啟動「四方會勘」符合標準即可獲補助，即便500公頃以下小面積，單一作物只要損失5%也可救助，不會因種植數量多或少而有差別待遇。