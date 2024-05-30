全面取消機車強制兩段式左轉 黃偉哲：南市目標年底達成

台南市議員朱正軒上午質詢時表示，對於台南市重視交通平權議題，推動兩線道不強制兩段式左轉及圓環開放機車直行，解決最困難的交通沉痾，建議全面取消單向兩車道禁行機車與強制兩段式左轉，市長黃偉哲表示，將視執行成效及民眾反映情況，以今年底前全面開放為目標。

交通局說明，台南市自2023年10月28日起共計已開放16條路段，跨越原6區、永康區、仁德區、歸仁區與關廟區等10行政區執行。預計於今年下半年針對原府城6區、永康區、仁德區及歸仁區等尚待開放的36條路段採一次性全面開放，同時開放前路段上如有路面更新工程，既有「禁行機慢車」標字即不再繪設，相關標線、標誌調整以2024年底全數完成為目標，至於其它行政區及公路局權管的省道路段，也將逐步展開盤點工作。

朱正軒表示，目前圓環雖開放機車直行，但左轉仍需停3次紅燈，要求早日開放機車從圓環內左轉；交通局說，目前因道路空間不足問題尚無法劃設待轉區，後續俟執行路平工程時調整分隔島後將劃設待轉區進行改善。

另朱正軒也提到，市府積極推動「人本交通」的理念，但目前工程能量不足，號誌及標線調整快則要等3個月，更出現等待1年仍未處理的情況，顯見交通工程執行能量的不足，對於人本交通相關的號誌及路口改善必然造成進度延宕，建議市府交通局成立工程大隊。

朱正轉也要求市府成立跨局處專案辦公室列管執行進度，確保交通平權及人本交通能夠如期如質推展，包含建立行人友善空間，增設行人專用時項、行人庇護島、推動實體人行道及繪製標線型人行道等措施。