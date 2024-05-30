長竹市民農園種出「芋頭冬瓜」 口感紮實綿密帶有芋頭香氣
嘉義市唯一通過慈心有機栽培認證的市民農園「長竹市民農園」，由長竹里長江振章無償提供土地，經8年經營培育15名有機志工團，志工雖不是專業農民，但用心栽培管理，每周六上午長竹友善市集開賣，吸引各地消費者選購，江姓女志工栽種新品種「芋頭冬瓜」成功，帶有芋頭香氣冬瓜，炎炎夏日受歡迎。
江姓女志工說，芋香冬瓜外觀呈扁球形，較一般冬瓜小了一些，翠綠色果皮上有淡淡果粉，口感紮實綿密、帶有芋頭香氣，種苗種在棚架上，栽培管理不易，費工費時，育苗、施肥、剪枝不可少，避免果蠅叮咬，果實用材料包住。
農糧署在臉書介紹芋頭冬瓜食用方式，清燉芋香冬瓜、芋香冬瓜飲兩道食譜。芋香冬瓜烹飪上有耐煮且易煮熟優點，推薦以燉煮方式料理，保留清香好滋味。將芋香冬瓜去皮、去籽切塊，加入調味料，放入電鍋燉煮，簡單又美味。除了食用果肉，將芋香冬瓜的皮和籽清洗乾淨後，加入清水滾煮30分鐘，放冷後再搭配蜂蜜、冰塊及檸檬片，就成為清涼好喝的芋香冬瓜飲。
長竹市民農園由里長江振章、社區規劃師黃志能總監帶領規畫，向環保局申請112年度嘉市社區規劃師駐地環境改造計畫提案，將市民農園改造升級為「活力長竹有機販賣所」，去年成果發表會，市長黃敏惠到場力推有機栽培蔬果，實現「有機家園」願景。
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