古寶無患子綠能智慧廠房麻豆動土 20年減碳2千公噸
台南市古寶無患子公司綠能智慧廠房今天在麻豆工業區動土，規劃投入新台幣10億元，第1期綠能自動倉儲與智慧型理貨中心啟用後，預估20年總減碳量約2000公噸。
古寶無患子公司綠能智慧廠房今天動土，預定投入10億元，包含美妝保健綠能廠房、高效能研發中心及自動倉儲與理貨物流系統；台南市長黃偉哲也出席動土典禮，期許帶動在地經濟發展。
黃偉哲表示，古寶無患子公司透過生技開發，致力生產更友善天然清潔保養品，如今外銷美國、日本，於2018年美國Amazon有機清潔用品登上前十大品牌，同時在iHerb天然健康選購平台展現亮眼成績，外銷營業額逐年攀升。
台南市政府發布新聞稿指出，古寶無患子公司創新研發友善地球產品逾300項，第1期綠能自動倉儲（容納3800個棧板）與智慧型理貨中心啟用後，預估20年總減碳量約2000公噸，等同種植7000棵大樹。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言