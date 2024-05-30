快訊

吳桐潭為何移靈基隆？揭開太陽會與太陽聯盟的前世今生

葛斯齊揭「演藝圈最髒男星」惡行 驚爆：與2026選舉有關

上午連2起規模5以上地震 氣象署：都是0403餘震

嘉義城隍廟戲台修復轉型藝文場域 明年1月華麗重現

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
原嘉義城隍廟戲台進行修復工程，明年元月完工將華麗轉身成藝文活動場域。圖／嘉市文化局提供
原嘉義城隍廟戲台進行修復工程，明年元月完工將華麗轉身成藝文活動場域。圖／嘉市文化局提供

國定古蹟嘉義城隍廟歷史建築「原城隍廟戲台」，日治時期商賈林寬敏捐資酬神謝戲興建，兒子林文章買回重建，孫子林良甲提報登錄歷史建築，林家三代家族凝聚力，是文化資產保存維護典範，文化局編預算進行景觀等工程，預計明年1月完工，將以嶄新藝文活動場域華麗轉身重現，透過百年戲台一探城市歷史變遷。

位於台斗街的歷史建築「原城隍廟戲台（林宅）」，繼2021年建築本體修復工程竣工後，文化局編預算974萬元，進行景觀、彩繪修護及主題策展等工程。國定古蹟城隍廟距今300年，史料記載，廟埕日治大正11年（1922年）至昭和15年（1940年）建戲台（接近現牌樓處）。

戲台由商賈林寬敏捐資興建，供酬神謝戲，成立宣講堂，進行社會教化，後廟方為運用廟前廣場擬拆除戲台，林寬敏長子林文章感念父親善行，買下遺存構材，移至台斗街現址，重新規畫調整格局，增加房間數、廚房及衛浴等，作為住家使用。2008年林寬敏孫子林良甲提報文化資產審議，2009年登錄歷史建築。

文化局說，調查研究，正廳保留日治大正與昭和時期彩繪，單彩部分保留大正、昭和與民國51年3個時期，歷史建築重建在動盪時代，戲台是漳州建築形式，重建融合日式建築形式，是建築特色。戲台梁柱栩栩如生的鰲魚雕刻，與太師屏上色彩鮮豔彩繪藝術精彩，具戲台歷史價值，見證林家對嘉市城市發展貢獻。

城隍廟戲台歷史淵源與嘉市信仰、地方仕紳善舉，息息相關，為重現城隍廟戲台（林宅）風華，文化局以修復如舊方式，歷經400個日曆天，2021年9月完成建築本體修復，再編經費974萬元，對建築彩繪進行完整修護、整體戶外景觀空間規畫，明年完工，藉展示戲台特色及林家收藏文物和家族史，窺見大時代下城市變遷軌跡。

原嘉義城隍廟戲台進行修復工程，明年元月完工將華麗轉身成藝文活動場域。圖／嘉市文化局提供
原嘉義城隍廟戲台進行修復工程，明年元月完工將華麗轉身成藝文活動場域。圖／嘉市文化局提供
原嘉義城隍廟戲台進行修復工程，明年元月完工將華麗轉身成藝文活動場域。圖／嘉市文化局提供
原嘉義城隍廟戲台進行修復工程，明年元月完工將華麗轉身成藝文活動場域。圖／嘉市文化局提供
原嘉義城隍廟戲台進行修復工程，明年元月完工將華麗轉身成藝文活動場域。圖／嘉市文化局提供
原嘉義城隍廟戲台進行修復工程，明年元月完工將華麗轉身成藝文活動場域。圖／嘉市文化局提供
原嘉義城隍廟戲台進行修復工程，明年元月完工將華麗轉身成藝文活動場域。圖／嘉市文化局提供
原嘉義城隍廟戲台進行修復工程，明年元月完工將華麗轉身成藝文活動場域。圖／嘉市文化局提供
原嘉義城隍廟戲台進行修復工程，明年元月完工將華麗轉身成藝文活動場域。圖／嘉市文化局提供
原嘉義城隍廟戲台進行修復工程，明年元月完工將華麗轉身成藝文活動場域。圖／嘉市文化局提供

城隍廟 文化局 歷史建築

延伸閱讀

基市公告歷史建築「許梓桑古厝」範圍擴大 保整體景觀

虎尾出張所宿舍修復7月底完工 將轉型青年文創園區

「宜！蘭人市集」來了 近百特色商攤25日進駐化龍一村

地震不斷 雲林國定古蹟拱範宮、朝天宮受損報修

相關新聞

嘉市議員籲支持消防員入工會 消防局：依法維護消防員權益

新竹市「豐邑晴空匯」小火災卻釀大事故，造成2位消防員殉職。消防員工作權益促進會呼籲政府開放完整勞動三權工會、全體公務人員...

嘉義城隍廟戲台修復轉型藝文場域 明年1月華麗重現

國定古蹟嘉義城隍廟的歷史建築「原城隍廟戲台」，日治時期商賈林寬敏捐資酬神謝戲興建，兒子林文章買回重建，孫子林良甲提報登錄...

嘉市仁義國宅積水難申請補助改善 市府協助設管委會

啟用逾40年的嘉義市仁義新村國宅，當年安置仁義潭水庫興建後淹沒區居民，但國宅管理事權未統一，使用管理歸市府、地下停車場屬...

總獎金180萬 嘉縣文化科技創意提案競賽開跑

嘉義縣府承租蒜頭糖廠倉庫群，去年成立嘉義文化科技創新基地，今年推創意提案競賽，盼以AR、VR等結合文化，其中故宮南院、新...

雲林公益園遊會 邀大眾一起參與

在雲林虎尾驛辦長照據點的驛起響愛協會，舉行公益園遊會長達10年，義賣所得挹注若瑟醫院的長照，今年6月8日在虎尾安慶國小舉...

台南鹽水月津國小危樓待重建 雲林補助縣民遊花蓮

4月3日花蓮大震迄今餘震不斷，台南有部分公共設施受損，鹽水區月津國小2棟校舍成危樓最嚴重，重建須1.74億元，市府表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。