嘉市議員籲支持消防員入工會 消防局：依法維護消防員權益

新竹市「豐邑晴空匯」小火災卻釀大事故，造成2位消防員殉職。消防員工作權益促進會呼籲政府開放完整勞動三權工會、全體公務人員納入職安法保障；嘉義市議員王浩呼應，要求消防局表態支持消防員入工會；消防局說，將秉持依法行政原則，全力支持並維護同仁權益。

王浩說，他選議員數度呼籲連署警消健康權，讓消防英雄專注救災救護本業，改變月工時300小時起跳、疲勞性胃潰瘍，日夜顛倒現況，支持「合理工時」、「實質補償」，讓保護人民生命財產安全的消防員，有合理待遇。

隔年10月「國殤日行動」：消防員提出「顧職安、要公安、組工會」三大訴求，組工會部份，他在議會特別要求當時還未退休的消防局長蘇耀星表態支持，豈料，立法院流傳一份資料，說嘉市 「沒有」表態支持或反對消防員工會權。

王浩指出，這次新竹市消防英雄殉職事件，有諸多待基層消防員釐清調查原因，這也是為什麼他質詢再次要求新任局長郭立昌參照鄰近表態縣市，支持消防員！消防改革勞動三權不打折。

消防局重申對消防員「健康權」、「合理工時」及「實質補償」爭取，表示支持認同。去年因應司法院「釋字785號解釋」率全國之先實施「勤一休一，再多2天輪休1外宿」，可再依個人意願申請休假或補休，目前外勤同仁每月平均休息19天或更多。

依消防署規定，去年全國消防機關「服務人口比」應為1:1300，嘉市服務人口比已來到1:963，顯見落實人事規定及市長指示，優先照顧消防員「健康權」努力。

消防署規畫考量公務人員與勞工「權益法制保障密度不同」、「任務屬性不同」，且公務員具公權力執行角色部分權益有限縮；所以中央目前將消防人員安全衛生防護等規定，納入「消防法部分條文修正草案」專章處理。無論未來納入消防法專章或納工會法，消防局都將秉持依法行政的原則，全力支持並維護同仁權益。