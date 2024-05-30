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台南鹽水月津國小危樓待重建 雲林補助縣民遊花蓮
4月3日花蓮大震迄今餘震不斷，台南有部分公共設施受損，鹽水區月津國小2棟校舍成危樓最嚴重，重建須1.74億元，市府表示，正向中央爭取經費；另，雲林縣政府推出「心蓮心振興國旅獎助方案」，獎助縣民至花蓮旅遊並住宿當地合法旅宿業，就可獲獎助金300元，限1萬名、每人限申請1次。
據統計，台南此次災損多為學校建物、排水護岸與農路等設施毀損。台南市長黃偉哲說，地震發生後隨即要求團隊勘察災損，並提報災後復建工程審議，核定後第1時間動支自行編列的災害準備金7200萬元，讓各項搶修工程能盡速完工。
南市府災害防救辦公室指出，月津國小南棟整棟重建費9600萬元、中棟整棟重建須7800萬元，已張貼危樓紅單禁止使用，正向中央爭取重建經費。
另，雲縣府號召北港朝天宮、北港武德宮、四湖參天宮、三條崙海清宮、財團法人雲林同鄉文教基金會、中華民國雲林同鄉總會等宮廟和團體，推出振興國旅獎助方案，6月1日起至年底，身分證字號P開頭或設籍雲林縣者，到花蓮旅遊並投宿當地合法旅宿，可獲獎助金300元，若結合交通部補助方案，總計可獲1300元。
縣長張麗善昨宣傳此補助方案，縣府文化觀光處長陳璧君也說，雲林良品電商平台即日起推出「良品心蓮心導購專區」，提供花蓮15組線上農特產品購買連結，也將邀請花蓮參與下半年雲林主辦的台灣咖啡節、海洋音樂祭、雲林國際偶戲節等大型活動，藉展售行銷讓民眾購得花蓮特產。
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