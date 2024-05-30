雲林公益園遊會 邀大眾一起參與

在雲林虎尾驛辦長照據點的驛起響愛協會，舉行公益園遊會長達10年，義賣所得挹注若瑟醫院的長照，今年6月8日在虎尾安慶國小舉行，首度擴大愛心對象至雲林家扶中心，目標招募50個愛心攤位、籌措百萬元，不過目前僅10多個攤位響應，為此虎尾鎮長林嘉弘昨宣布公所將出動人員全力協助，邀大眾一起參與。

驛起響愛協會理事長吳麗春說，今年主題多元，第1波在6月1日舉行九宮格圖畫紙活動，親子可先至虎尾驛領取免費畫紙，完成繪畫後，於活動當日攜帶成品至會場換精美禮品；第2波是虎尾驛關懷據點長者，將端出手工藝品義賣，屆時更會大秀平時所學的咖啡拉花、烹飪技術等與民眾共享。

林嘉弘、縣議員黃美瑤等人昨當代言人，表示園遊會已開放民眾認助，邀大眾來參與；若瑟醫院表示，善款計畫運用在失智共照中心、失智據點及日照中心等，盼各界繼續參與。

吳麗春本身從事保險業，深知偏鄉長者照護不便，11年前開始辦公益園遊會，受惠長者累計2000多人、捐出金額逾300萬元。