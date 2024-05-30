聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲林公益園遊會 邀大眾一起參與

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林報導
雲林縣驛起響愛公益園遊會6月8日舉行，虎尾鎮長林嘉弘（前排中）等人昨天宣傳邀大眾參與。記者陳苡葳／攝影
雲林縣驛起響愛公益園遊會6月8日舉行，虎尾鎮長林嘉弘（前排中）等人昨天宣傳邀大眾參與。記者陳苡葳／攝影

在雲林虎尾驛辦長照據點的驛起響愛協會，舉行公益園遊會長達10年，義賣所得挹注若瑟醫院的長照，今年6月8日在虎尾安慶國小舉行，首度擴大愛心對象至雲林家扶中心，目標招募50個愛心攤位、籌措百萬元，不過目前僅10多個攤位響應，為此虎尾鎮長林嘉弘昨宣布公所將出動人員全力協助，邀大眾一起參與。

驛起響愛協會理事長吳麗春說，今年主題多元，第1波在6月1日舉行九宮格圖畫紙活動，親子可先至虎尾驛領取免費畫紙，完成繪畫後，於活動當日攜帶成品至會場換精美禮品；第2波是虎尾驛關懷據點長者，將端出手工藝品義賣，屆時更會大秀平時所學的咖啡拉花、烹飪技術等與民眾共享。

林嘉弘、縣議員黃美瑤等人昨當代言人，表示園遊會已開放民眾認助，邀大眾來參與；若瑟醫院表示，善款計畫運用在失智共照中心、失智據點及日照中心等，盼各界繼續參與。

吳麗春本身從事保險業，深知偏鄉長者照護不便，11年前開始辦公益園遊會，受惠長者累計2000多人、捐出金額逾300萬元。

公益 愛心 林嘉弘 長照

延伸閱讀

雲林縣民遊花蓮「每人可領1300元」 助力花蓮振興觀光

雲林口碑場公益園遊會招50攤僅來10多攤 虎尾鎮長代言「拉人」

雲林明仁會堂口藏木藝館 警連三天搜捕逮十餘人

雲林縣民至花蓮觀光 6月1日起最高享1300元補助

相關新聞

公園遊具藏危機 台南幼童頻受傷

台南市府推動一區一特色公園政策，但接連發生特色遊具使用意外，先前歸仁運動公園有孩童下橫桿時踩到碎石摔倒骨折，仁德運動公園...

嘉市仁義國宅積水難申請補助改善 市府協助設管委會

啟用逾40年的嘉義市仁義新村國宅，當年安置仁義潭水庫興建後淹沒區居民，但國宅管理事權未統一，使用管理歸市府、地下停車場屬...

總獎金180萬 嘉縣文化科技創意提案競賽開跑

嘉義縣府承租蒜頭糖廠倉庫群，去年成立嘉義文化科技創新基地，今年推創意提案競賽，盼以AR、VR等結合文化，其中故宮南院、新...

雲林公益園遊會 邀大眾一起參與

在雲林虎尾驛辦長照據點的驛起響愛協會，舉行公益園遊會長達10年，義賣所得挹注若瑟醫院的長照，今年6月8日在虎尾安慶國小舉...

台南鹽水月津國小危樓待重建 雲林補助縣民遊花蓮

4月3日花蓮大震迄今餘震不斷，台南有部分公共設施受損，鹽水區月津國小2棟校舍成危樓最嚴重，重建須1.74億元，市府表示，...

台南市推漂流木再利用 手工木質物品靠這些元素搶市

台南市政府農業局執行推動國產木材利用與漂流木再利用，依循農業部林業及自然保育署修正漂流木撿拾規定，讓民眾更方便取得漂流木...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。