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總獎金180萬 嘉縣文化科技創意提案競賽開跑
嘉義縣府承租蒜頭糖廠倉庫群，去年成立嘉義文化科技創新基地，今年推創意提案競賽，盼以AR、VR等結合文化，其中故宮南院、新港培桂堂等都是命題方向；縣長翁章梁、數發部數位產業署署長呂正華昨宣傳競賽，表示總獎金180萬元，要藉科技發掘更多文化底蘊。
文化科技創新基地協辦數發部的5G落地計畫，推出「CulTech+1文化科技共創集智創意提案競賽」。呂正華說，參賽團隊可使用AR、VR、XR等工具，創造沉浸式、互動體驗，發揮創意活化歷史建築，也可與企業共創新應用、開發新商模。
文化場域組以故宮南院、新港培桂堂、大林萬國戲院、蒜頭糖廠五分車等作為命題方向，參賽團隊須將新科技結合文化場域，深入為地方寫故事，每1場域都會選出1組優勝團隊，頒發獎金20萬元；企業應用組有數十家企業共同出題，聚焦文化科技創意及實證，讓企業與團隊共創新應用、開發新的商業模式，每案由出題企業擇優頒發3萬至5萬元獎金。
嘉縣文觀局表示，新港培桂堂是林懷民故居，也是縣定古蹟，盼藉由競賽提案，讓來訪遊客以不同角度認識新港，另希望故宮南院結合科技應用，融入更多文物細節情境。文化場域組即起收件至7月15日、企業應用組至9月1日。
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