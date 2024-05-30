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嘉市仁義國宅積水難申請補助改善 市府協助設管委會

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
嘉義市仁義新村國宅長期地下室積水，市府表示會輔導成立管委會，申請中央補助改善。記者魯永明／攝影
嘉義市仁義新村國宅長期地下室積水，市府表示會輔導成立管委會，申請中央補助改善。記者魯永明／攝影

啟用逾40年的嘉義市仁義新村國宅，當年安置仁義潭水庫興建後淹沒區居民，但國宅管理事權未統一，使用管理歸市府、地下停車場屬縣府負責維護，有市議員近日接獲陳情地下室積水及公設破損，但卡在未成立社區管委會，無法申請補助改善。市府指出，輔導成立管委會，申請中央補助。

仁義國宅位在嘉市義教里、耐斯王子大飯店後方，共7棟集合住宅，居民近300戶，部分出租，議員顏翎熹指出，國宅1980年取得建照，1982年縣市分治未將國宅所有權轉移，如今因年久失修，地下停車場常年因地下水、雨水、家庭用水流入，反覆積水，水位甚至超過200公分高，蚊蟲孳生，居民無法停車更飽受髒亂之苦。

立委王美惠先前也邀內政委員會南下協調，時任國土管理署長的吳欣修說，仁義國宅為老舊公寓大廈，已達強制輔導成立管委會的規範，請市府使用管理單位輔導，中央才能補助整建費用。

都發處說，仁義國宅地下室積水，縣府設抽水機改善，依公寓大廈管理條例自主管理要輔導成立管委會，申請核撥公共基金，比照金財神大樓自主更新模式改善。

不過部分居民不願意負擔社區管理費，籌組管委會卡關。

仁義潭 公寓 國宅 王美惠 管委會

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