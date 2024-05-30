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公園遊具藏危機 台南幼童頻受傷

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導

台南學甲區華宗公園傳出多次兒童玩遊具出意外，有孩童溜滑梯但樓梯不穩（白圈處）、被鋼釘刮傷（紅圈處）。記者吳淑玲／翻攝
台南學甲區華宗公園傳出多次兒童玩遊具出意外，有孩童溜滑梯但樓梯不穩（白圈處）、被鋼釘刮傷（紅圈處）。記者吳淑玲／翻攝
台南市府推動一區一特色公園政策，但接連發生特色遊具使用意外，先前歸仁運動公園有孩童下橫桿時踩到碎石摔倒骨折，仁德運動公園沙坑也曾傳有鏽鐵片等引議論。有議員昨質詢再指出，學甲區華宗公園2月啟用以來至少造成5起幼童受傷意外，市府應全面盤點、加強管理。市長黃偉哲說，會要求包商限期改善及負賠償責任，提報列管不良廠商。

南市工務局長陳世仁說，全市公園都會加強全面性檢查，已要求各廠商再確認遊具區安全，未來廠商評選也會特別注意，另派員對華宗公園檢查遊具結構與零件，做整體安檢、維護。

市府斥資500萬元將學甲區華宗公園打造特色遊戲場，包括滑溜區、攀爬區、擺盪遊戲區等3大遊戲區，滑溜區以約1.5公尺高的複合式遊戲丘，提供多樣有趣的遊戲方式，攀爬區有約2.5公尺高的三角攀網，可訓練孩童的肢體協調，擺盪區則能讓多人共玩的繩索鞦韆，啟用以來吸引小朋友遊玩。

市議員謝舒凡質詢說，華宗公園2月啟用後，3月2日就有家長反映有釘子，同月4日家長陳情因滑梯設計不良，常有小朋友撞到橫桿，還有鋪設小石子被亂丟，同月20日再發生遮陽鍊斷裂，4月3日器材階梯搖晃釀小朋友摔倒等意外。

謝舒凡指出，之前工務局說4月底已請廠商全面檢視完成，但5月25日又有家長陳情，孩子在滑梯下方的緩衝區，腿部被鋼釘刮出長傷口，廠商到底有沒有問題？要給孩子一個安全的遊戲環境。

黃偉哲答詢說，「對孩子受傷感到不捨」，針對特色公園遊具部分，責成工務局治標也治本，包括第1，要求廠商限期改正，並要做全面檢查，清查該廠商在別處是否有施作類似工程，全面體檢，第2，對於受傷的小朋友及其家長善盡說明責任及後續的關懷、慰問，第3，嚴格督導該遊具廠商施工過程，如果認定有不良廠商行為，應立即提報。

議員 運動 骨折 黃偉哲

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