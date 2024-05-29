台南市推漂流木再利用 手工木質物品靠這些元素搶市

台南市政府農業局執行推動國產木材利用與漂流木再利用，依循農業部林業及自然保育署修正漂流木撿拾規定，讓民眾更方便取得漂流木再利用，以另一種形式貯存於木材產品中，進一步助力減碳。

農業局森林及自然保育科說，為方便民眾利用漂流木，農業部林業及自然保育署已修訂漂流木撿拾規定；過去僅開放1個月撿拾期間，現已修正從指定日起至下次颱風警報發布前皆可自由撿拾。

此外也放寬，未經裁切且符合規格的木材均可撿拾；為強化木材溯源管理，若撿拾漂流木有商業用途，應依森林法規定設置帳簿，並申請登錄「台灣林產品生產追溯系統」，取得條碼後方可販售。

森林及自然保育科長朱健民說明，針對貴重木材撿拾，森林法第52條第4項公告12種貴重木，包括紅檜、台灣扁柏、台灣櫸等。民眾可以通過觀察木材特徵來辨識這些貴重木材，如色澤、紋理及導管腔的有無等。一般貴重木材，政府會在公告自由撿拾前清理註記完畢；但如屬未經裁切，單支規格符合末徑小於20公分且長度2公尺以下，或單支重量在50公斤以下，無政府註記或烙印標記者，不論是否為貴重木，民眾可自由徒手撿拾。