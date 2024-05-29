台南工地致鄰房傾斜 6月3日開協調會確保受損戶權益

台南市北區北華街某處建築工地造成鄰房傾斜，緊急撤離11戶，市府勒令停工及開罰，預定6月3日召開協調會，市府要求建商負起社會責任，確保受損戶及周遭住戶權益。

台南市政府今天發布新聞稿指出，相關單位6月3日將召開北區北華街某工地造成鄰房傾斜「受損戶居住協調會」，以保障受損戶後續租屋、住宿飯店、受損戶出租補償、依親等相關權益。

市府表示，將要求建商負起社會責任及提供保證擔保，確保受損戶及周遭住戶權益，儘快讓受損戶恢復正常生活。

北區區公所指出，市府4月11日已對損鄰的北華街某工地勒令停工，撤離11戶，4月23日及5月10日也召開「受損戶居住協調會」以了解住戶安置需求，且要求建商負起責任。