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影／公園遊具藏危機！台南屢傳幼童骨折、撞破頭 黃偉哲要辦了

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市學甲華宗特色公園再發生小朋友溜滑梯，被鋼釘刮傷。記者吳淑玲／翻攝
台南市學甲華宗特色公園再發生小朋友溜滑梯，被鋼釘刮傷。記者吳淑玲／翻攝

台南推動一區一特色公園政策，但接連發生孩童使用特色遊具時發生意外，先前歸仁運動公園傳出孩童下橫槓時踩到碎石摔倒骨折，仁德運動公園沙坑也曾傳有鏽鐵片、美工刀片引起議論及恐慌，議員今天質詢指學甲區華宗公園2月啟用至今至少已有5起設施毀損造成孩童受傷，包括被鋼釘刮傷、溜滑梯撞到頭等，要求市府全面盤點及加強管理；市長黃偉哲說，會要求包商限期改善及負起應負的責任，市府嚴格監督工程品質，對不良廠將提報列管。

台南市府斥資500萬元，將學甲華宗公園打造特色遊戲場，包括滑溜區、攀爬區、擺盪遊戲區等3大遊戲區，滑溜區以約1.5公尺高的複合式遊戲丘，提供多樣有趣的遊戲方式，找尋最佳的攻頂路徑；攀爬區以約2.5公尺高的三角攀網，以遊戲來訓練孩童的肢體協調；擺盪區以能讓多人共玩的多人繩索鞦韆，讓孩童從遊戲中建立相互尊重及友愛的社交關係，啟用以來吸引小朋友遊玩。

市議員謝舒凡指出，原本是希望提供親子更好的特色遊具，但今年2月啟用後，3月2日就有家長反應有釘子，3月4日家長陳情因滑梯設計不良，常有小朋友撞到橫桿，還有鋪設小石子被亂丟，3月20日再發生遮陽鍊斷裂，4月3日器材階梯搖晃小朋友摔倒等意外。

謝舒凡說，之前工務局說4月底已請廠商全面檢視完成，但5月25日又有家長陳情，孩子在滑梯下方的緩衝區，腿部被鋼釘刮出長傷口，孩子都是家長的心肝寶貝，廠商到底有沒有問題？要求給孩子一個安全的遊戲環境，要求在6月底前全面檢測完畢，以後不要再聽到有小朋友在公園遊玩受傷。

市長黃偉哲表示，對孩子受傷感到不捨。針對特色公園遊具部份，責成工務局治標也治本。第一、要求廠商限期改正，並且要做全面檢查。清查該廠商在他處是否有施作類似工程，做全面體檢；第二，對於受傷的小朋友及其家長，應善盡說明責任及後續之關懷、慰問；第三，嚴格督導該遊具廠商施工過程，不允許任何疏失導致安全之虞，如該廠商有符合不良廠商行為，應立即提報。

工務局長陳世仁表示，已要求廠商再確認遊具區安全，將來在廠商評選也會特別注意；也派員對華宗公園遊具設備進行整體安檢及維護，針對該遊具廠商所提供的遊具也將檢查結構及零件，確保所有設施安全無虞，全市公園也會加強全面性檢查。

台南市議員謝依凡（右）在議會質詢指出，學甲華宗特色公園近日再發生小朋友被鋼釘刮傷。記者吳淑玲／翻攝
台南市議員謝依凡（右）在議會質詢指出，學甲華宗特色公園近日再發生小朋友被鋼釘刮傷。記者吳淑玲／翻攝
台南市議員謝依凡（右）在議會質詢提出學甲華宗特色公園，近日再發生小朋友因溜滑梯被鋼釘刮傷，市長黃偉哲表示不捨，允諾立即全面檢測安全。記者吳淑玲／翻攝
台南市議員謝依凡（右）在議會質詢提出學甲華宗特色公園，近日再發生小朋友因溜滑梯被鋼釘刮傷，市長黃偉哲表示不捨，允諾立即全面檢測安全。記者吳淑玲／翻攝

台南 議員 黃偉哲

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