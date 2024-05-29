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暑假學生機車考照旺季 台南市研擬開設專班、快速考照

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員謝舒凡（左）以長者機車事故率高，要求台南市府加碼給青年的機車駕訓班補助放寬資格。記者吳淑玲／翻攝
台南市議員謝舒凡（左）以長者機車事故率高，要求台南市府加碼給青年的機車駕訓班補助放寬資格。記者吳淑玲／翻攝

交通部提供機車駕訓補助名額3000名，為防制18至24歲事故較高年齡層，台南市政府更開出了加碼補助名額1000名，但申請名額沒用完，台南市議員謝舒凡以長者事故交通死亡率高，要求不限學生，市長黃偉哲表示，會考量放寬其他年齡層民眾補助申請，協助市民獲得最完善的交通安全觀念，以落實在生活中。

另針對機車駕訓班量能不足，交通局表示，為因應機車考照強制上駕訓的政策推動方向，刻正研擬開設專班、快速考照等新措施，針對今年7、8月暑假考照的旺季，鼓勵更多學生參加相關課程。南市府也將持續與監理站合作，提供更多開班的量能。

再者，為便利溪北民眾參加機車駕訓班，王銘德局長表示，現階段台南市開設機車駕訓課程的民間駕訓業者僅有5間，政府持續積極輔導加開，目前有4家台南業者已在籌設中，其中2家位在溪北，提供溪北民眾就近上課的場地。

交通局說，交通部目前朝向推動機車考照參加駕訓班政策，中央提供機車駕訓補助名額逐年增加，為防制18至24歲事故較高年齡層，台南市政府更開出了加碼補助名額，中央補助台南地區機車駕訓班每名學員1300元經費，市府以「疊加補助」方式，補助1000名參加「機車駕訓班」的學員，總計補助每名學員2600元。

但以台南市去年申請狀況為例，中央補助台南名額3000名、南市府加碼補助名額有1000名，但實際申請補助名額卻不到1000名，為增加民眾參加機車駕訓課程的意願，提高民眾交通安全意識，可考量放寬其他年齡層民眾申請補助資格。

謝舒凡說，近3年台南市高齡者無照駕駛違規件數平均每月有100多人，這是有受傷及警方攔查到的，還有很多黑數不知道的，應該鼓勵長者參加駕訓班考駕駛。

黃偉哲說，任何獎勵措施皆可考慮，例如可贈送紀念性禮品鼓勵民眾參加完課程，也希望民眾能聽進去苦口婆心的宣導、將交通安全觀念落實在生活中。

台南 駕訓班

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