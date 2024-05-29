雲縣府自籌3.7億建北港全民運動館 預計年底動工

雲林縣府為達成區域平衡發展，自籌新台幣3.7億元將在北港興建全民運動館，配置多功能球場、體適能中心、有氧、飛輪及瑜珈教室，已進行細部設計規劃，預計年底動工。

雲林縣政府今天發布新聞稿表示，斗六市設有國民運動中心，虎尾鎮正在興建全民運動館，這兩間館場都是中央補助興建，為達成區域平衡發展，縣府自籌經費將在海線的北港鎮建國國中旁興建「北港全民運動館」，昨晚在北港舉辦設計說明會。

教育處長邱孝文表示，北港全民運動館已由設計師進行細部設計規劃，其配置多功能球場、有氧教室、飛輪教室、瑜珈教室、體適能中心等，還需都市計畫審查過後才能進行工程發包，順利的話有望在今年底動工。

邱孝文說，運動館也設計連結建國國中的天橋，避免學生越過馬路造成危險，打造老少咸宜運動場域，滿足各年齡層運動需求。

縣長張麗善指出，「北港全民運動館」興建經費3億7000多萬元全由縣府自籌，落成後除提供不受天候影響的運動環境，使北港鎮運動設施更加完善外，更期盼帶動周邊水林、口湖等鄉鎮民眾運動習慣，讓雲林縣變得更健康、更有活力。