雲林口碑場公益園遊會招50攤僅來10多攤 虎尾鎮長代言「拉人」

雲林縣虎尾驛舉辦「驛起響愛」公益園遊會長達10年，義賣所得長期挹注若瑟醫院長期照顧，今年首度擴大愛心對象至雲林家扶中心，目標籌措百萬、招募50個愛心攤位，6月8日將在虎尾安慶國小舉行，已開放民眾認助，然目前僅10多個攤位響應，離達標尚有一大步，虎尾鎮長林嘉弘、縣議員黃美瑤等人今化身代言人邀大眾參與，也宣布鎮公所將出動人員全力協助。

驛起響愛協會理事長吳麗春從事保險業，從工作中看盡社會百態，深知偏鄉長者照護不便，11年前開始舉辦公益園遊會，並將義賣所得全數捐助若瑟醫院長期照顧，受惠長者達2000多人，累積捐出金額逾300萬元。

「一個人力量有限，如能結合大眾力量，或許能造就更大力量」吳麗春說，雲林縣即將邁入超高齡社會，但長照資源與都市相比仍不足，未來還會有更多長者需要照顧，這也是她堅持辦下去的理由，十多年中曾遇過義賣金額未滿10萬元，幸已做出口碑，響應人數逐年都有成長。

為跳脫以往，吳麗春說，今年主題多元，第一波在6月1日舉行九宮格圖畫紙活動，大人、小孩可先至虎尾驛領取免費畫紙，完成繪畫後，於活動當日攜帶成品至會場，每人可換精美禮品1份；第二波則是虎尾驛關懷據點長者，將端出拿手絕活手工藝品義賣，屆時更會大秀其平時所學的咖啡拉花、烹飪技術等與民眾共享。

此次義賣所得維持既往捐助若瑟醫院作為長期照顧基金，另也首度跨界造福家扶中心扶助家庭及兒童；若瑟醫院表示，善款計畫運用在失智共照中心、失智據點及日照中心等，盼各界繼續參與。