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嘉義東石分駐所正副所長相約戒菸 還靠這招瘦身成功

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣警察局朴子分局東石分駐所所長吳彥宏為愛戒菸，拉上副所長吳家明一起戒菸，以飛輪運動分散注意力還因此瘦身成功。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣警察局朴子分局東石分駐所所長吳彥宏為愛戒菸，拉上副所長吳家明一起戒菸，以飛輪運動分散注意力還因此瘦身成功。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣朴子警分局東石分駐所所長吳彥宏為迎接家庭新成員，今年在愛妻見證下報名參加戒菸活動，戒斷23年煙癮，也鼓勵菸齡32年的副所長吳家名一起戒菸，透過飛輪運動轉移注意力，還成功瘦身，兩人成功戒菸1個多月，目標連續3個月不吸菸，抱回1萬元禮券。

「平時執法會幫人酒測，現在改對自己執行菸測。」所長吳彥宏說，挑戰戒斷23年菸癮，相當考驗意志力，他將重心轉移到與家人共處的家庭生活，分散對菸品注意力，同時也鼓勵副所長吳家明一起戒菸，避免工作時受影響又再抽菸。

副所長吳家明說，他的菸齡已有32年，平時工作、壓力大會抽菸，他選擇飛輪運動來轉移對香菸的依賴，現在每天都努力運動，甚至還因此成功減重，希望順利連續3個月不吸菸，邁向戒菸成功之路，和所長一起拿到1萬元禮券。

衛生局長趙紋華表示，衛生局今年舉辦「來嘉戒菸好禮獎不完」，從報名開始到完成戒菸服務最高可獲得400元禮劵，如連續3個月不吸菸，可再獲得1000元禮劵，尤其在親友陪伴下成功戒菸者，更有機會獲得1萬元禮劵，邀民眾踴躍參加。

衛生局指出，各職場只要3名以上員工參加戒菸活動，即可獲得2000元禮劵，個人戒菸成功有機會獲得1萬元禮券，參加人數越多就有機會獲得1萬5千元的禮劵；嘉義縣目前有62家戒菸醫療機構，民眾可利用多元戒菸諮詢服務，亦可撥打免付費戒菸專線0800-63-63-63。

嘉義縣警察局朴子分局東石分駐所所長吳彥宏為愛戒菸，拉上副所長吳家明一起戒菸，以飛輪運動分散注意力還因此瘦身成功。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣警察局朴子分局東石分駐所所長吳彥宏為愛戒菸，拉上副所長吳家明一起戒菸，以飛輪運動分散注意力還因此瘦身成功。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣警察局朴子分局東石分駐所所長吳彥宏為愛戒菸，拉上副所長吳家明一起戒菸，以飛輪運動分散注意力還因此瘦身成功。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣警察局朴子分局東石分駐所所長吳彥宏為愛戒菸，拉上副所長吳家明一起戒菸，以飛輪運動分散注意力還因此瘦身成功。圖／嘉義縣政府提供

戒菸 衛生局

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