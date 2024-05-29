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新疆遠嫁來台20載獨力扶養2女 公益團體助自立

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
從新疆遠嫁來台的20多年的溫女士（右三）獨力扶養兩名女兒長大，曾一天打三份工，非常辛苦，記者莊曜聰／攝影
從新疆遠嫁來台的20多年的溫女士（右三）獨力扶養兩名女兒長大，曾一天打三份工，非常辛苦，記者莊曜聰／攝影

51歲的溫女士24年前從新疆嫁來台灣，與先生育有兩女，卻因為先生酗酒又家暴，兩人因而離異，她獨力扶養兩名小孩，一天得打三份工才能勉強支應日常開銷，期間獲得公益團體協助，終於把孩子拉拔長大，她現在找到南科園區一份清潔工作，並加入人安基金會就業輔導方案，休假擺攤賣爆米花，生活漸入佳境；人安基金會今天在善化育樂中心舉辦端午節關懷活動，鄰近弱勢戶共有250人受惠。

身形看來弱不經風的溫女士其實是個堅強的小巨人，她從新疆來台，原本期望能有幸福的家庭生活，但沒想到先生染上酗酒惡習，不只會對她拳打腳踢，還會動手打小孩，溫女士帶著當時才小學三、四年級的女兒逃離租屋生活，無依無靠的她只想著賺錢養活孩子，從早餐店、便當店到餐飲店，一天打三份工，睡不到幾個小時。

溫女士蠟燭兩頭燒，差點撐不下去，先生過世後她申請中低收入戶補助，加上公益團體適時幫忙，兩個女兒懂事貼心，國高中就讀期間也會在校工讀貼補家用，又拿到獎學金，分別考上長庚大學、中華醫事科大，大女兒已經畢業準備投入職場工作，她現在除了固定清潔工工作，閒時擺攤賺錢，對未來不再迷茫。

人安基金會關懷弱勢，也協助弱勢民眾自力更生，29日與蓮潭里志工隊、金都愛心會、邰欣建設、台南善真、一味品等企業團體合作，在善化育樂中心舉辦義診、義剪活動，還有推拿服務，並與市議員余柷青、善化區長方澤心、蓮潭里長陳紫晶等人發放物資，包含善化及周邊行政區，共有250人受惠。

人安基金會今天在善化育樂中心舉行端午關懷活動，發送物資給250位弱勢民眾。記者莊曜聰／攝影
人安基金會今天在善化育樂中心舉行端午關懷活動，發送物資給250位弱勢民眾。記者莊曜聰／攝影
人安基金會今天在善化育樂中心舉行端午關懷活動，有桌上龍舟、義診、義剪等項目。記者莊曜聰／攝影
人安基金會今天在善化育樂中心舉行端午關懷活動，有桌上龍舟、義診、義剪等項目。記者莊曜聰／攝影

公益 弱勢家庭

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