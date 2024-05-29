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嘉義文化科技創新基地徵件開跑 競賽總獎金高達180萬元

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
CulTech+1文化科技共創集智創意提案競賽徵件開跑，嘉義縣長翁章梁（左）、數發部數位產業署長呂正華（右）今到嘉義文化科技創新基地鼓勵團隊參賽。記者黃于凡／攝影
CulTech+1文化科技共創集智創意提案競賽徵件開跑，嘉義縣長翁章梁（左）、數發部數位產業署長呂正華（右）今到嘉義文化科技創新基地鼓勵團隊參賽。記者黃于凡／攝影

聯合創新加速器進駐嘉義文化科技創新基地，今年協辦數位發展部5G落地計畫，舉辦CulTech+1文化科技共創集智創意提案競賽，分為文化場域組、企業應用組，總獎金高達180萬元，縣長翁章梁今天參加宣傳記者會，廣邀對文化科技新創團隊、學生組團參賽。

數發部數位產業署署長呂正華說，參賽團隊可使用AR、VR、XR等工具，創造沉浸式、互動體驗，發揮創意活化歷史建築，也可與企業共創新應用、開發新商模，創意提案競賽今起開始徵件，文化場域組至7月15日截止，企業應用組至9月1日截止。

嘉義文化科技創新基地表示，「文化場域組」以故宮南院、新港培桂堂、大林萬國戲院、蒜頭糖廠五分車等文化場域作為命題方向，參賽團隊需將新科技結合文化場域，深入為地方寫故事，經過初賽及複賽選拔，每一場域都會選出一組優勝團隊，頒發獎金20萬元。

嘉義文化科技創新基地表示，「企業應用組」有數十家企業共同出題，鼓勵青年發揮想像力提出創意構想，聚焦文化科技創意及實證，由企業與團隊共創新應用、開發新的商業模式，每案由出題企業擇優頒發3至5萬元獎金，且有機會與企業共創合作。

縣府文觀局表示，新港培桂堂是林懷民故居，也是嘉義縣定古蹟，百年建物歷經時代變遷林家故事，盼藉由競賽提案，讓來訪遊客以不同角度認識新港；另也希望故宮南院結合科技應用，融入更多文物細節情境，豐富參觀博物館的體驗經驗及歷史環境營造。

CulTech+1文化科技共創集智創意提案競賽徵件開跑，嘉義縣長翁章梁今到嘉義文化科技創新基地鼓勵團隊參賽。記者黃于凡／攝影
CulTech+1文化科技共創集智創意提案競賽徵件開跑，嘉義縣長翁章梁今到嘉義文化科技創新基地鼓勵團隊參賽。記者黃于凡／攝影
CulTech+1文化科技共創集智創意提案競賽徵件開跑，嘉義縣長翁章梁（左）、數發部數位產業署長呂正華（右）今到嘉義文化科技創新基地鼓勵團隊參賽。記者黃于凡／攝影
CulTech+1文化科技共創集智創意提案競賽徵件開跑，嘉義縣長翁章梁（左）、數發部數位產業署長呂正華（右）今到嘉義文化科技創新基地鼓勵團隊參賽。記者黃于凡／攝影
CulTech+1文化科技共創集智創意提案競賽徵件開跑，嘉義文化科技創新基地今天舉辦宣傳記者會。記者黃于凡／攝影
CulTech+1文化科技共創集智創意提案競賽徵件開跑，嘉義文化科技創新基地今天舉辦宣傳記者會。記者黃于凡／攝影
CulTech+1文化科技共創集智創意提案競賽徵件開跑，嘉義縣長翁章梁、數發部數位產業署長呂正華今戴VR眼鏡觀看表演。記者黃于凡／攝影
CulTech+1文化科技共創集智創意提案競賽徵件開跑，嘉義縣長翁章梁、數發部數位產業署長呂正華今戴VR眼鏡觀看表演。記者黃于凡／攝影

嘉義 團隊 數位發展部 翁章梁 青年

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