立委質疑阿里山林鐵不安全 陳駿季：將增警示系統

阿里山林業鐵路7月1日將全線通車，民眾黨立委張啟楷今天質疑行駛時鐵軌有震動下方被掏空。農業部長陳駿季回應，一定會巡檢，未來將增加異物入侵警示系統監測路況。

立法院經濟委員會今天邀請農業部部長陳駿季率幕僚進行業務報告並備質詢。

張啟楷指出，身為嘉義人，他很重視7月1日全線通車，未來可吸引國際觀光客，成為台灣的驕傲。接著他播放其團隊拍攝到火車行駛時軌道震動影片，並質疑下方被掏空，同時秀出軌道積水、枕木斷、鉚釘疑有鬆脫跡象、昨天軌道出現落石等照片，呼籲重視安全。

陳駿季說，火車行駛軌道一定會震動，一定會做巡檢，未來並會增設警示監測系統，強化行駛安全。

農業部林業及自然保育署補充，阿里山火車每天行駛前，都會先完成軌道巡視，才會啟動列車；其次，目前光纖鋪設中，預計民國115年可完成異物入侵警示系統的建置，更嚴密地掌握樹枝、動物、石頭等異物進入軌道的情況發生，再提升行駛安全。

林業署說明，軌道鋪設使用枕木、道碴，就是為了提供避震作用；軌道鋪設石頭，也是為了積水時可避免泥化；昨天上午的落石事件部分，則在傳統火車原本時速就不快下，駕駛有發現並停下，沒有發生危險，直到軌道清除妥善，確保無虞後才再行駛；枕木斷會了解路段，立即查核。