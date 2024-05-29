快訊

手機定位分析抗議群眾？台南市府也打臉王義川

園所熄燈潮／租金漲數十萬且經營困難 全台多所幼兒園突停業

大排「長榮」！長榮航股東會紀念品吸睛 小股東搶排、人龍延綿百公尺

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南18筆開發土地標售 麻豆工業區6筆土地受惠南科吸睛

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
受惠於南科發展及北外環通車，永康鹽行國中區段徵收住宅區、商業區及永康物流轉運專區等7筆土地標售，也格外受到矚目。圖／南市地政局提供
受惠於南科發展及北外環通車，永康鹽行國中區段徵收住宅區、商業區及永康物流轉運專區等7筆土地標售，也格外受到矚目。圖／南市地政局提供

台南市地政局即日起至6月18日公告招標開發區土地，共推出18筆18標土地，標售總底價約達34.5億，標售總面積共3.1754公頃，其中，受惠於南科發展及北外環通車，永康鹽行國中區段徵收住宅區、商業區及永康物流轉運專區等7筆土地，相當受到矚目；麻豆工業區則有6筆土地因廠商回流，也有不少潛在買家洽詢。

地政局表示，為促進公有土地積極開發與利用，此次標售推出標的有麻豆工業區2筆第2種甲種工業區、4筆第2種乙種工業區；九份子市地重劃區2筆住宅區；永康新設鹽行國中暨附近地區4筆住宅區、1筆商業區；中國城暨運河星鑽地區1筆2種觀光休閒特定專用區；永康物流及貨物轉運中心市地重劃區2筆物流及轉運服務設施專用區；原台南市五期重劃區2筆住宅區，共18標土地，並在6月19日開標。

地政局提到，麻豆工業區地處交通之便，鄰近麻豆交流道與南科，聚集傳統產業發展，並可擴大南科科技產業腹地，加上近期廠商回流不少，因此目前有許多潛在買家洽詢；九份子重劃區為低碳示範社區，區內設有學校、運動館等設施，可打造低碳高品質的居住環境。

另外，永康新設鹽行國中暨附近地區，因受惠於南科發展及北外環通車，且配合永康大排整治規畫公園，防洪兼休憩，公共設施完善，在此次標售的土地中，相當吸睛。地政局強調，標售之各開發區除具有交通優勢外，整體生活機能也相當完善，期盼優質廠商進駐與開發。

台南市地政局即日起至6月18日公告招標開發區土地，共推出18筆18標土地，其中，麻豆工業區有6筆土地因廠商回流，加上鄰近南科，因此有不少潛在買家洽詢。圖／南市地政局提供
台南市地政局即日起至6月18日公告招標開發區土地，共推出18筆18標土地，其中，麻豆工業區有6筆土地因廠商回流，加上鄰近南科，因此有不少潛在買家洽詢。圖／南市地政局提供

南科 台南 土地標售 重劃區

延伸閱讀

超微研發中心…台南、高雄爭搶 執行長蘇姿丰下周南下

台積電走後龍科擴建擬縮小至80公頃 德龍國小遷校

熱愛成長的土地 蕭敬騰：努力做個堂堂正正中國人

南科通勤族罵翻！斥資3億興建新港社轉向陸橋 塞成停車場

相關新聞

台南18筆開發土地標售 麻豆工業區6筆土地受惠南科吸睛

台南市地政局即日起至6月18日公告招標開發區土地，共推出18筆18標土地，標售總底價約達34.5億，標售總面積共3.17...

地震毀損嚴重 台南月津國小2校舍危樓重建需1.74億

0403地震迄今餘震不斷，台南市雖未傳出重大災情，仍有部分公共設施受損，為盡速修繕公共設施，恢復原有功能，市長黃偉哲第一...

又是松鼠惹禍！月餘發生2件 嘉義市林森東路大雅路瞬間停電

嘉義市區林森東路林森郵局附近，4月11日下午5點半下班時間，突停電共近7百戶受影響，台電調查發現1隻松鼠屍體，隔1個多月...

嘉義市淨零排放永續管理自治條例三讀 率先推動校園零排放接送區

嘉義市議會昨天三讀通過「嘉義市淨零排放永續管理自治條例」，共計5章35條條文，為非六都首個將2050淨零排放列入地方自治...

嘉縣市分治42年 仁義新村國宅地下室積水延宕未解…卡關原因曝

嘉義縣政府1980年建仁義潭水庫，在分治前的嘉市建仁義新村國宅，安置淹沒區居民，縣市分治42年，國宅管理事權未統一，使用...

豪雨下對地方！仁義潭蘭潭水庫蓄水進帳豐 水位止跌回升

昨天梅雨鋒面南下，嘉義氣象站統計，最大降雨量在大埔鄉馬頭山累計172毫米，番路鄉仁義潭水庫集水區上游阿里山區降158.5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。