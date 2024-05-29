台南18筆開發土地標售 麻豆工業區6筆土地受惠南科吸睛

台南市地政局即日起至6月18日公告招標開發區土地，共推出18筆18標土地，標售總底價約達34.5億，標售總面積共3.1754公頃，其中，受惠於南科發展及北外環通車，永康鹽行國中區段徵收住宅區、商業區及永康物流轉運專區等7筆土地，相當受到矚目；麻豆工業區則有6筆土地因廠商回流，也有不少潛在買家洽詢。

地政局表示，為促進公有土地積極開發與利用，此次標售推出標的有麻豆工業區2筆第2種甲種工業區、4筆第2種乙種工業區；九份子市地重劃區2筆住宅區；永康新設鹽行國中暨附近地區4筆住宅區、1筆商業區；中國城暨運河星鑽地區1筆2種觀光休閒特定專用區；永康物流及貨物轉運中心市地重劃區2筆物流及轉運服務設施專用區；原台南市五期重劃區2筆住宅區，共18標土地，並在6月19日開標。

地政局提到，麻豆工業區地處交通之便，鄰近麻豆交流道與南科，聚集傳統產業發展，並可擴大南科科技產業腹地，加上近期廠商回流不少，因此目前有許多潛在買家洽詢；九份子重劃區為低碳示範社區，區內設有學校、運動館等設施，可打造低碳高品質的居住環境。

另外，永康新設鹽行國中暨附近地區，因受惠於南科發展及北外環通車，且配合永康大排整治規畫公園，防洪兼休憩，公共設施完善，在此次標售的土地中，相當吸睛。地政局強調，標售之各開發區除具有交通優勢外，整體生活機能也相當完善，期盼優質廠商進駐與開發。