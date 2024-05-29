又是松鼠惹禍！月餘發生2件 嘉義市林森東路大雅路瞬間停電

嘉義市區林森東路林森郵局附近，4月11日下午5點半下班時間，突停電共近7百戶受影響，台電調查發現1隻松鼠屍體，隔1個多月，昨天傍晚6點半，林森東路大雅路一帶，又發生電力瞬間停電，近百戶受影響，經查，事故地面發現1隻松鼠屍體，事故當下自動試送系統即刻啟動，在1分鐘內完成復電。

台電嘉義營業處說，昨天傍晚6點半，民眾通報林森東路大雅路一帶電力瞬間停電，市巡課立即派員到現場查勘處理，經查，故障點是嘉義PS，JK24饋線（故障點：竹崎灣橋#5），有隻松鼠碰觸造成饋線瞬間停電，影響用戶計98戶。

事故當下，自動試送系統即刻啟動，並於1分鐘內完成復電，造成用戶不便，表達歉意。嘉義營業處表示，為避免松鼠碰觸電桿饋線，造成跳停電，將加強巡視，並持續加強線路「被覆化」（用材料包覆），防範類似事故再發生。