快訊

手機定位分析抗議群眾？台南市府也打臉王義川

園所熄燈潮／租金漲數十萬且經營困難 全台多所幼兒園突停業

大排「長榮」！長榮航股東會紀念品吸睛 小股東搶排、人龍延綿百公尺

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉義市淨零排放永續管理自治條例三讀 率先推動校園零排放接送區

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市議會三讀通過「嘉義市淨零排放永續管理自治條例」，共計5章35條條文，為非六都首個將2050淨零排放列入地方自治法規的縣市，建構淨零施政的依據，向永續城市邁出一大步。圖／嘉市府提供
嘉市議會三讀通過「嘉義市淨零排放永續管理自治條例」，共計5章35條條文，為非六都首個將2050淨零排放列入地方自治法規的縣市，建構淨零施政的依據，向永續城市邁出一大步。圖／嘉市府提供

嘉義市議會昨天三讀通過「嘉義市淨零排放永續管理自治條例」，共計5章35條條文，為非六都首個將2050淨零排放列入地方自治法規的縣市，建構淨零施政的依據，向永續城市邁出一大步。有別於其他縣市，將率先推出校園零排放接送區，規畫國中小增設零排放接送區。

自治條例重點包括總則、溫室氣體減量、氣候變遷調適、推廣淨零永續及附則，明定2050年達到溫室氣體淨零排放目標。市長黃敏惠說，淨零排放永續管理自治條例立法，展現嘉市邁向淨零決心與作為，永續需要大家一起努力，今年以「新永續。出發」為題，讓我們一起朝永續發展啟程。

環保局長李佳禾說，考量嘉市人口密度高，碳排放多以住商用電，交通用油為主，條例核心以能源及生活轉型為主，優先推動住商節電、交通運具高度電動化，降低對化石燃料依賴，打造電動化及無碳化運具友善環境，落實一次性用品減量，引導民眾低碳，珍惜資源永續生活習慣，減少空汙與極端氣候衝擊，期許企業與民眾在淨零排放道路上與市府攜手前行，共創「全齡共享世代宜居」的嘉市。

淨零排放成為國際共識，「氣候變遷因應法」去年2月15日公布施行，將2050年淨零排放提升至法律規範。市府以自治條例引領城市走向淨零，展現對城市治理行動承諾，獲得議會支持。市府跨局處分工，結合十大旗艦計畫「新永續淨零」，推動淨零市政。

自治條例推動亮點除配套措施，溫室氣體減量及氣候變遷調適入法；率先推出校園零排放接送區，規畫國中小增設零排放接送區，不影響既有方式接送，鼓勵步行，低碳或無碳化通學，建構低碳或無碳化運具友善環境；規範一次性用品減塑；鼓勵機關社區取得低碳永續或淨零等認證與溫室氣體減量作為。

嘉市議會三讀通過「嘉義市淨零排放永續管理自治條例」，共計5章35條條文，為非六都首個將2050淨零排放列入地方自治法規的縣市，建構淨零施政的依據，向永續城市邁出一大步。圖／嘉市府提供
嘉市議會三讀通過「嘉義市淨零排放永續管理自治條例」，共計5章35條條文，為非六都首個將2050淨零排放列入地方自治法規的縣市，建構淨零施政的依據，向永續城市邁出一大步。圖／嘉市府提供

嘉義 氣候變遷 永續

延伸閱讀

00923有ESG還不夠加上低碳…適合定期定額的好標的！ 專家：牛市更會漲、熊市更抗跌

台南騎樓亂象多機車亂竄忽視行人安全 議員要求取締與規範

地震頻傳…嘉市議員揭部分避難所有安全疑慮 社會處回應

性專區受限300公尺距離無法設置 嘉市女議員認為要從觀念改變

相關新聞

台南18筆開發土地標售 麻豆工業區6筆土地受惠南科吸睛

台南市地政局即日起至6月18日公告招標開發區土地，共推出18筆18標土地，標售總底價約達34.5億，標售總面積共3.17...

地震毀損嚴重 台南月津國小2校舍危樓重建需1.74億

0403地震迄今餘震不斷，台南市雖未傳出重大災情，仍有部分公共設施受損，為盡速修繕公共設施，恢復原有功能，市長黃偉哲第一...

又是松鼠惹禍！月餘發生2件 嘉義市林森東路大雅路瞬間停電

嘉義市區林森東路林森郵局附近，4月11日下午5點半下班時間，突停電共近7百戶受影響，台電調查發現1隻松鼠屍體，隔1個多月...

嘉義市淨零排放永續管理自治條例三讀 率先推動校園零排放接送區

嘉義市議會昨天三讀通過「嘉義市淨零排放永續管理自治條例」，共計5章35條條文，為非六都首個將2050淨零排放列入地方自治...

嘉縣市分治42年 仁義新村國宅地下室積水延宕未解…卡關原因曝

嘉義縣政府1980年建仁義潭水庫，在分治前的嘉市建仁義新村國宅，安置淹沒區居民，縣市分治42年，國宅管理事權未統一，使用...

豪雨下對地方！仁義潭蘭潭水庫蓄水進帳豐 水位止跌回升

昨天梅雨鋒面南下，嘉義氣象站統計，最大降雨量在大埔鄉馬頭山累計172毫米，番路鄉仁義潭水庫集水區上游阿里山區降158.5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。