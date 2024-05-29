嘉義市淨零排放永續管理自治條例三讀 率先推動校園零排放接送區

嘉義市議會昨天三讀通過「嘉義市淨零排放永續管理自治條例」，共計5章35條條文，為非六都首個將2050淨零排放列入地方自治法規的縣市，建構淨零施政的依據，向永續城市邁出一大步。有別於其他縣市，將率先推出校園零排放接送區，規畫國中小增設零排放接送區。

自治條例重點包括總則、溫室氣體減量、氣候變遷調適、推廣淨零永續及附則，明定2050年達到溫室氣體淨零排放目標。市長黃敏惠說，淨零排放永續管理自治條例立法，展現嘉市邁向淨零決心與作為，永續需要大家一起努力，今年以「新永續。出發」為題，讓我們一起朝永續發展啟程。

環保局長李佳禾說，考量嘉市人口密度高，碳排放多以住商用電，交通用油為主，條例核心以能源及生活轉型為主，優先推動住商節電、交通運具高度電動化，降低對化石燃料依賴，打造電動化及無碳化運具友善環境，落實一次性用品減量，引導民眾低碳，珍惜資源永續生活習慣，減少空汙與極端氣候衝擊，期許企業與民眾在淨零排放道路上與市府攜手前行，共創「全齡共享世代宜居」的嘉市。

淨零排放成為國際共識，「氣候變遷因應法」去年2月15日公布施行，將2050年淨零排放提升至法律規範。市府以自治條例引領城市走向淨零，展現對城市治理行動承諾，獲得議會支持。市府跨局處分工，結合十大旗艦計畫「新永續淨零」，推動淨零市政。

自治條例推動亮點除配套措施，溫室氣體減量及氣候變遷調適入法；率先推出校園零排放接送區，規畫國中小增設零排放接送區，不影響既有方式接送，鼓勵步行，低碳或無碳化通學，建構低碳或無碳化運具友善環境；規範一次性用品減塑；鼓勵機關社區取得低碳永續或淨零等認證與溫室氣體減量作為。