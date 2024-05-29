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嘉縣市分治42年 仁義新村國宅地下室積水延宕未解…卡關原因曝

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市議員顏翎熹說，縣市分治未將仁義新村國宅所有權轉移，年久失修，地下停車場常年因地下水、雨水、家庭用水流入，不斷發生反覆積水，居民無法停車，飽受水患髒亂之苦。記者魯永明／翻攝
嘉市議員顏翎熹說，縣市分治未將仁義新村國宅所有權轉移，年久失修，地下停車場常年因地下水、雨水、家庭用水流入，不斷發生反覆積水，居民無法停車，飽受水患髒亂之苦。記者魯永明／翻攝

嘉義縣政府1980年建仁義潭水庫，在分治前的嘉市建仁義新村國宅，安置淹沒區居民，縣市分治42年，國宅管理事權未統一，使用管理歸市府，地下停車場養護維修縣府負責，居民為地下室積水及公設破損向議員陳情，卡在未成立社區管委會，無法申請中央補助改善，立委王美惠邀集中央市府協商，將由市府輔導居民成立管委會，比照金財神大樓自主更新模式，申請中央補助。

位在耐斯王子大飯店後方的義教里仁義國宅，共7棟集合住宅，啟用逾40年，居民近300戶，部分出租，老舊國宅未成立管委會，部分居民不願負擔社區管理費，籌組管委會卡關，日前議員顏翎熹質詢為居民請命，市府都發處、工務處與居民協商，將輔導協助居民成立管委會，申請中央補助改善，義教里長謝雪芳說，有居民有意願擔任管委會主委，還需凝聚共識整合居民意見。

顏翎熹說，仁義新村國宅1980年取得建照，1982年縣市分治未將國宅所有權轉移，如今因年久失修，地下停車場常年因地下水、雨水、家庭用水流入，導致不斷發生反覆積水，水位高超過200公分，積水造成蚊蟲孳生、環境髒亂成為死角，居民無法停車，飽受水患髒亂之苦。

都發處說，仁義國宅地下室積水縣府設抽水機改善，依公寓大廈管理條例自主管理，要輔導成立管委會，申請核撥公共基金，比照金財神大樓自主更新模式改善，將輔導成立管委會改善公設。

立委王美惠邀集內政委員會南下協調，由中央都市更新基金報告嘉市都更辦理情形，當時擔任國土管理署長的吳欣修表示，市區仁義國宅老舊公寓大廈，已達到強制輔導成立管委會的規範，請市府使用管理單位輔導，中央才能協助補助整建費，維護居民居住安全。

嘉縣府1980年建仁義潭水庫，在分治前的嘉市建仁義新村國宅，安置淹沒區居民，縣市分治42年，國宅管理事權未統一，使用管理歸市府，地下停車場養護維修縣府負責。記者魯永明／攝影
嘉縣府1980年建仁義潭水庫，在分治前的嘉市建仁義新村國宅，安置淹沒區居民，縣市分治42年，國宅管理事權未統一，使用管理歸市府，地下停車場養護維修縣府負責。記者魯永明／攝影
嘉縣府1980年建仁義潭水庫，在分治前的嘉市建仁義新村國宅，安置淹沒區居民，縣市分治42年，國宅管理事權未統一，使用管理歸市府，地下停車場養護維修縣府負責。記者魯永明／攝影
嘉縣府1980年建仁義潭水庫，在分治前的嘉市建仁義新村國宅，安置淹沒區居民，縣市分治42年，國宅管理事權未統一，使用管理歸市府，地下停車場養護維修縣府負責。記者魯永明／攝影

嘉義 國宅 王美惠 管委會

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