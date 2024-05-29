豪雨下對地方！仁義潭蘭潭水庫蓄水進帳豐 水位止跌回升

昨天梅雨鋒面南下，嘉義氣象站統計，最大降雨量在大埔鄉馬頭山累計172毫米，番路鄉仁義潭水庫集水區上游阿里山區降158.5毫米，竹崎鄉奮起湖也有93.5毫米，水利署南區分署監測水庫統計，仁義潭、蘭潭合計蓄水1210萬噸，蓄水率35.37%，梅雨期還未結束，對水情樂觀。

4月26日，元月以來最強的鋒面過境，這2天春雨為嘉義帶來豐沛降雨，讓水位下探的仁義潭、蘭潭大量進水，水公司第五區處統計，2天累計雨量百毫米，為2座水庫合計進帳110萬噸水量，仁義潭蓄水率回升到20.3%，以每天管控出水13萬噸計算，降雨可增加近10天用水。

但近1個月未再降雨，水位又下降，所幸這波降雨集中山區，下對地方，水利署南區分署說，仁義潭水庫回升到蓄水量867萬噸，蓄水率34.96%，蘭潭水庫蓄水量343萬噸，蓄水率37.20%，合計蓄水1210萬噸，蓄水率35.37%，2水庫以每天調控聯合平均供水10萬噸估算，目前蓄水可供應百日以上，氣象署預報，周末假日又有一波鋒雨梅雨報到，可望再帶來降雨。

嘉義水情正常，較去年不緊張，水公司仁義潭清淤工程因雨暫停；南區水資源分署對嘉義水情樂觀，原因是採取調控供水，每天分別由曾文水庫、烏山頭水庫，以及雲林湖山水庫，各支援10萬噸供水，減少蘭潭、仁義潭聯合出水量，每天出水管控10至13萬噸，以仁義潭、蘭潭合計蓄水量逾千萬噸，加上梅雨期降雨挹注水庫蓄水。