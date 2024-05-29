快訊

12強／賽程出爐！中華隊全晚場都在大巨蛋 免打4連戰

囤積10年的米好好吃？泰國官員吃米作秀的政治算計

北韓發射偵察衛星失敗！金正恩罕見證實曝原因 誓言再接再厲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

豪雨下對地方！仁義潭蘭潭水庫蓄水進帳豐 水位止跌回升

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
昨天梅雨鋒面南下，番路鄉仁義潭水庫集水區上游阿里山區降158.5毫米，竹崎鄉奮起湖也有93.5毫米，仁義潭蓄水進帳豐水位止跌回升。記者魯永明／攝影
昨天梅雨鋒面南下，番路鄉仁義潭水庫集水區上游阿里山區降158.5毫米，竹崎鄉奮起湖也有93.5毫米，仁義潭蓄水進帳豐水位止跌回升。記者魯永明／攝影

昨天梅雨鋒面南下，嘉義氣象站統計，最大降雨量在大埔鄉馬頭山累計172毫米，番路鄉仁義潭水庫集水區上游阿里山區降158.5毫米，竹崎鄉奮起湖也有93.5毫米，水利署南區分署監測水庫統計，仁義潭、蘭潭合計蓄水1210萬噸，蓄水率35.37%，梅雨期還未結束，對水情樂觀。

4月26日，元月以來最強的鋒面過境，這2天春雨為嘉義帶來豐沛降雨，讓水位下探的仁義潭、蘭潭大量進水，水公司第五區處統計，2天累計雨量百毫米，為2座水庫合計進帳110萬噸水量，仁義潭蓄水率回升到20.3%，以每天管控出水13萬噸計算，降雨可增加近10天用水。

但近1個月未再降雨，水位又下降，所幸這波降雨集中山區，下對地方，水利署南區分署說，仁義潭水庫回升到蓄水量867萬噸，蓄水率34.96%，蘭潭水庫蓄水量343萬噸，蓄水率37.20%，合計蓄水1210萬噸，蓄水率35.37%，2水庫以每天調控聯合平均供水10萬噸估算，目前蓄水可供應百日以上，氣象署預報，周末假日又有一波鋒雨梅雨報到，可望再帶來降雨。

嘉義水情正常，較去年不緊張，水公司仁義潭清淤工程因雨暫停；南區水資源分署對嘉義水情樂觀，原因是採取調控供水，每天分別由曾文水庫、烏山頭水庫，以及雲林湖山水庫，各支援10萬噸供水，減少蘭潭、仁義潭聯合出水量，每天出水管控10至13萬噸，以仁義潭、蘭潭合計蓄水量逾千萬噸，加上梅雨期降雨挹注水庫蓄水。

昨天梅雨鋒面南下，番路鄉仁義潭水庫集水區上游阿里山區降158.5毫米，竹崎鄉奮起湖也有93.5毫米，仁義潭蓄水進帳豐水位止跌回升。記者魯永明／攝影
昨天梅雨鋒面南下，番路鄉仁義潭水庫集水區上游阿里山區降158.5毫米，竹崎鄉奮起湖也有93.5毫米，仁義潭蓄水進帳豐水位止跌回升。記者魯永明／攝影
昨天梅雨鋒面南下，番路鄉仁義潭水庫集水區上游阿里山區降158.5毫米，竹崎鄉奮起湖也有93.5毫米，仁義潭蓄水進帳豐水位止跌回升。記者魯永明／攝影
昨天梅雨鋒面南下，番路鄉仁義潭水庫集水區上游阿里山區降158.5毫米，竹崎鄉奮起湖也有93.5毫米，仁義潭蓄水進帳豐水位止跌回升。記者魯永明／攝影
昨天梅雨鋒面南下，番路鄉仁義潭水庫集水區上游阿里山區降158.5毫米，竹崎鄉奮起湖也有93.5毫米，仁義潭蓄水進帳豐水位止跌回升。記者魯永明／攝影
昨天梅雨鋒面南下，番路鄉仁義潭水庫集水區上游阿里山區降158.5毫米，竹崎鄉奮起湖也有93.5毫米，仁義潭蓄水進帳豐水位止跌回升。記者魯永明／攝影

仁義潭 嘉義 水庫 蘭潭 雨量

延伸閱讀

本周降雨入庫5千萬噸 水利署三個字形容水情

雨量挹注 石門水庫蓄水率回升至32.2%

台南3主要水庫蓄水下跌 黃偉哲：水情出現警訊

北部水情好消息！石門水庫水位回升逾5公尺 寶二蓄水率破5成

相關新聞

豪雨下對地方！仁義潭蘭潭水庫蓄水進帳豐 水位止跌回升

昨天梅雨鋒面南下，嘉義氣象站統計，最大降雨量在大埔鄉馬頭山累計172毫米，番路鄉仁義潭水庫集水區上游阿里山區降158.5...

台南迎全中運 苦無國際標準泳池

台南大型賽事體育場館量能不足，有議員昨質詢指出台南是6都唯一沒有國際標準的游泳池，去年主辦全國運動會，游泳比賽場地只能設...

嘉縣市分治42年仁義新村國宅地下室積水延宕未解 卡關原因曝

嘉義縣政府1980年建仁義潭水庫，在分治前的嘉市建仁義新村國宅，安置淹沒區居民，縣市分治42年，國宅管理事權未統一，使用...

大雨…台南後壁稻作倒伏 新市樹壓2車

台南地區1期稻作種植面積約1萬1000公頃，預估10天後可陸續收割，不過近兩日鋒面過境驟雨，傳出部分水稻倒伏，農民憂倒伏...

看見幸福台灣／嘉義…農工大縣 鏈結產業

嘉義縣長久以來發展以農業為主，近年來成功從農業大縣轉型為農工大縣，已有具體成果，尤其是作為指標投資案的台積電來嘉義設廠，...

夫婦捐幸福巴士 助雲林二崙接駁就醫

雲林二崙鄉65歲以上人口占24％、約6000人，其中約百人是獨居，但當地距離最近的醫療院所車程半小時，搭縣府的復康巴士須...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。