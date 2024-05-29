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不堪修繕使用 嘉市八掌溪畔涼亭將拆除

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
嘉義市八掌溪畔木造涼亭，近期被拉上黃色警示線，將發包拆除。記者李宗祐／攝影
嘉義市八掌溪畔木造涼亭，近期被拉上黃色警示線，將發包拆除。記者李宗祐／攝影

八掌溪畔是嘉義地區民眾休閒去處，嘉義市湖濱公園旁的溪畔近期多處涼亭被拉起封鎖線，議員接獲反映指封閉許久也不見動作，要求市府與管轄的水利署第5河川分署聯繫加速處理；5河分署表示，4座木造涼亭多次維護，因木作材質基座腐蝕已不堪修繕、使用，將發包拆除。

第5河川分署大門前八掌溪畔的木造涼亭，目前拉上黃色警示線，但不少運動的民眾還是會越過封鎖線進入使用涼亭。議員黃露慧指出，經了解這些涼亭並不是市府管轄，而是5河分署，但設施位於嘉市，市府應不分管理單位歸屬，都要和有關單位加強聯繫。市府教育處表示，會與管轄單位聯繫，盡速維護涼亭安全。

5河分署表示，八掌溪後庄堤防上游段堤頂步道的木造亭，4座都在2014年以前完工，迄今使用逾10年，地板、屋頂、座椅因自然風化及人為損壞，曾多次維護修繕，但木作材質基座腐蝕不堪修繕，今年度提列護岸景觀維護計畫來改善，正發包中，籲民眾勿進入封鎖區。

5河分署規畫，4座木造亭將全拆，保留其中1個鋼筋混凝土基座，其他3個做新基座，考量過往曾遭遊民占用、堆積雜物等，不再設計涼亭，後續市府若有結合親水遊憩與環境教育須設涼亭，會配合辦理。

嘉義 議員 護岸 遊民

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